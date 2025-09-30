Telefe anunció la fecha de regreso de Gran Hermano 2026

Este lunes tienen lugar los Martín Fierro 2025 de la TV, ceremonia organizada por a Asociación de Periodistas de Televisión y Radio (APTRA), y que tuvo algunos anuncios por parte de Telefe, como la fecha del regreso de Gran Hermano.

La fiesta grande de la TV vernácula tiene su nueva edición este lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton, con la conducción de Santiago del Moro y la televisación de Telefe.

En este sentido, el canal de las pelotas aprovechó el clima festivo para hacer algunos anuncios. Primero, confirmó que transmitirá el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Luego, y aprovechando la conducción de Del Moro, Telefe hizo la promoción de Gran Hermano Generación Dorada, la edición 2026 del reality más famoso del país.

De esta manera, quedó confirmado que el reality de la casa regresará en febrero 2026.