Salario Mínimo Vital y Móvil de octubre 2025

La definición del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) para octubre de 2025 establece el ingreso base que un empleado puede percibir por su trabajo en la economía formal en Argentina. El monto fijado en 322.200 pesos se mantiene sin modificaciones desde agosto, según los últimos datos oficiales, y funciona como parámetro no solo para las remuneraciones mínimas, sino también para distintas prestaciones sociales y beneficios otorgados por la ANSES.

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil decide periódicamente los ajustes de esta cifra, considerando el avance de la inflación y la situación del mercado laboral. Este consejo reúne a representantes del gobierno, de los empresarios y de los sindicatos, y constituye el ámbito institucional en el que se acuerdan las actualizaciones salariales obligatorias. El objetivo principal es acompañar los incrementos de precios y evitar el deterioro en el poder adquisitivo de los ingresos más bajos del país.

En octubre de 2025, el SMVM se mantiene en 322.200 pesos para quienes cumplen la jornada completa de 48 horas semanales, y en 1.610 pesos la hora para trabajadores jornalizados. El importe correspondiente a empleos de tiempo parcial o jornadas menores se determina de manera proporcional, siguiendo los criterios definidos en la normativa vigente. La cifra oficial se utiliza también como referencia para la determinación de las condiciones mínimas de contratación en distintas actividades y convenios colectivos del sector privado.

La vigencia de este monto afecta directamente a un segmento importante de la población, ya que el SMVM interviene en el cálculo y la actualización de diferentes programas y asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Según la información disponible, prestaciones sociales básicas como la Jubilación mínima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas y la Prestación por Desempleo reajustaron sus valores a partir de la actualización de octubre, acompañando el aumento del 1,9% definido para ese período.

En detalle, para octubre de 2025, la Jubilación mínima asciende a 396.304,88 pesos, suma que surge de un haber base de 326.304,88 pesos más un bono adicional de 70.000 pesos. Por su parte, la PUAM —que está destinada a adultos mayores sin acceso a la jubilación contributiva tradicional— se ubica en 331.016,96 pesos, luego de adicionarle el bono complementario correspondiente. Las Pensiones No Contributivas muestran un monto actualizado de 298.381,85 pesos, que incluye también el refuerzo remunerativo otorgado de manera extraordinaria.

La Asignación Universal por Hijo (AUH), que asiste a familias en situación de vulnerabilidad con hijos menores de edad, escala hasta 117.252 pesos en su forma bruta. El pago directo a las familias, después de la retención del 20% reglamentaria, se sitúa en 93.801,60 pesos. Para quienes tienen hijos con discapacidad, el monto sube a 381.791 pesos, dejando un pago directo de 305.432,80 pesos tras la retención correspondiente. La Asignación Familiar por Hijo parte desde 58.572,85 pesos, y la Asignación por Hijo con Discapacidad, de 190.714,27 pesos, en función de las actualizaciones vigentes.

El valor oficial del SMVM también determina el rango de la Prestación por Desempleo, que en octubre de 2025 tiene un nuevo piso legal de 161.000 pesos (equivalente al 50% del salario mínimo) y un máximo de 322.000 pesos (el 100%), en sintonía con la normativa operativa de la ANSES. Esta prestación representa un apoyo transitorio para personas que han perdido su empleo formal reciente, ajustándose trimestralmente de acuerdo con los aumentos oficiales que recibe el SMVM.

El proceso de ajuste del Salario Mínimo Vital y Móvil durante los meses previos en 2025 marca una evolución constante desde enero, cuando el monto se ubicaba en 286.711 pesos. La escala de incrementos fue la siguiente: en febrero, el mínimo alcanzó 292.446 pesos; en marzo, llegó a 296.832 pesos; en abril, subió a 302.600 pesos; en mayo, trepó a 308.200 pesos; en junio, a 313.400 pesos; en julio, alcanzó 317.800 pesos; en agosto, se fijó en 322.200 pesos. Luego, tanto en septiembre como en octubre, el monto permaneció sin cambios respecto a la última cifra aprobada en agosto.

Los trabajadores jornalizados reciben una remuneración horaria de 1.610 pesos, cantidad que rige tanto para contratos ocasionales como para los empleos con menor carga horaria. Quienes tienen acuerdos de trabajo inferiores a la jornada legal semanal ven reflejado el mínimo proporcional en sus ingresos mensuales, en relación directa con la cantidad de horas trabajadas. Este enfoque busca cubrir la amplia gama de modalidades laborales presentes en la economía nacional.

El alcance del SMVM trasciende la negociación salarial directa, ya que su aplicación interfiere en numerosa normativa asociada al empleo registrado, la seguridad social y las cuotas alimentarias fijadas por la Justicia en casos de parentalidad compartida. Al definirse el piso de ingresos permitido por ley, el Estado busca asegurar estándares básicos de protección social y combate la precarización laboral en los sectores más expuestos.

Año tras año, el debate en torno al Salario Mínimo Vital y Móvil concentra la atención de la opinión pública y los actores sociales. El trazado de la política salarial nacional involucra componentes económicos, sociales y políticos que inciden de manera significativa en el tejido productivo argentino. La determinación de ajustes periódicos, los consensos alcanzados en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el SMVM, y la respuesta del mercado son factores que determinan la estabilidad y el dinamismo del ingreso mínimo.

El impacto más sensible se observa en los hogares de menores recursos, donde asignaciones como la AUH y beneficios como la Prestación por Desempleo marcan la diferencia entre una subsistencia básica garantizada y situaciones de mayor vulnerabilidad. A través de este índice, se configuran políticas de acompañamiento destinadas a los sectores más frágiles del entramado social, alineando las necesidades de ajuste con la realidad de la economía.

La política de revisión del Salario Mínimo Vital y Móvil tiene un efecto multiplicador en el entramado de prestaciones sociales, empleos estatales y privados, y transferencias monetarias. La transparencia en la información sobre su valor y la actualización regular son aspectos claves para el seguimiento público y para la gestión de expectativas, tanto de trabajadores como de empleadores.

Durante 2025, la evolución mensual del SMVM siguió una dinámica de actualización progresiva, sin saltos bruscos ni congelamientos extendidos, hasta su estabilización en agosto. El contexto nacional marcó el ritmo de estos incrementos, en medio de debates sobre inflación y recuperación salarial. Desde entonces, el monto permanece sin cambios, a la espera de nuevas decisiones del consejo que supervisa los ajustes obligatorios del ingreso mínimo.

El SMVM conforma el umbral básico en la economía argentina para la remuneración formal y la referencia de muchos derechos vinculados a la protección social. Su valor es seguido de cerca por trabajadores, sindicalistas, empleadores, organismos oficiales y beneficiarios de políticas de inclusión, quienes ven en él un elemento fundamental del bienestar y la equidad.