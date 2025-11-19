33°
19 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Cena Blanca
Diego Spagnuolo
Avenida El Éxodo
Mirtha Legrand
educación
Instituto de Seguros de Jujuy
Cena Blanca
Información general

La tarjeta de la cena blanca ya tiene su valor

El viernes 5 de diciembre se llevara a cabo la tradicional cena blanca en la ciudad cultural, en donde los estudiantes disfrutaran de una gran noche.

Miércoles, 19 de noviembre de 2025 12:24

El ente autárquico permanente confirmo el valor de la tarjeta de la cena blanca este miércoles, el valor será de 60.000 y se abonara en las instrucciones. Cabe destacar que los jóvenes estudiantes ya eligieron lo que comerán esa noche, el menú joven como plato principal.

Los egresados de la Promo 2025 están a la espera de su noche inolvidable. Podrán realizar su pasarela e ingresar por turnos al evento en la ciudad cultural de San Salvador de Jujuy.

Para todos los colegios de San Salvador de Jujuy rige ese valor de la tarjeta de la cena blanca 2025. 

 

