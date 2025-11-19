Hernán Pellerano: "Que se mantenga la base del equipo"

Con la presencia al mando en el predio de Papel NOA, Hernán Pellerano inició una nueva era como director técnico de Gimnasia de Jujuy este miércoles. En su primer contacto con la prensa, el DT no tardó en exponer su principal objetivo: retener el núcleo del equipo que llegó a cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

Agradecido con la dirigencia y especialmente con el presidente Walter Morales, Pellerano aseguró que su vínculo con el club "no es contractual sino de mucho amor y cariño". Sin embargo, junto al agradecimiento, llegó también una solicitud concreta. "Le dije al presidente Walter Morales que nos interesa que se mantenga la base del equipo. Es muy importante que se quede la base que hizo una gran campaña con Matías Módolo", recalcó el estratega.

El nuevo referente del "Lobo" jujeño insistió en la solidez del grupo heredado. "Nuestra intención es mantener lo que hizo el año pasado, seguir por la misma línea. Nosotros vamos a poner nuestra impronta, pero la base que dejó Matías Módolo es muy buena", afirmó, mostrando respaldo al trabajo de su predecesor.

En cuanto al mercado de pases, Pellerano fue claro al señalar que los principales refuerzos son los jugadores que ya están en el club. "Cualquier equipo de Primera División quisiera tener los futbolistas que tiene Gimnasia", aseguró. No obstante, deslizó que busca incorporaciones específicas: "Por la forma de jugar de este equipo, me gustaría que llegue un lateral derecho y dos extremos".

Sobre la situación de una de las figuras, Nicolás Dematei, el entrenador fue contundente: "Hay que tratar de retenerlo". Con este primer día de trabajo y un plan definido, Pellerano comenzó a delinear el proyecto que aspira a llevar a Gimnasia de Jujuy un paso más allá en la próxima temporada.