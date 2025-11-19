33°
movilización de Ate
Triatlón
Chile
Makintach
cronograma
transporte urbano
dos sospechosos detenidos
Cena Blanca
Jujuy

Naturaleza sin Fronteras: una travesía jujeña hacia el Volcán Granada

Miércoles, 19 de noviembre de 2025 11:47

Un grupo de jujeños emprendió una aventura inolvidable desde La Quiaca hasta Nuevo Pirquitas, en el departamento Rinconada.

Para Mabel, Enzo, Miky, Normis y Porfy, esta travesía se convirtió en una experiencia que quisieron compartir con nuestro diario El Tribuno de Jujuy.

La expedición comenzó el 14 de junio de 2025 con un objetivo claro: llegar y hacer cumbre en el imponente Volcán Granada, ubicado en plena cordillera andina, en medio de la puna jujeña.
Porfy, autor del recorrido y guía del grupo, también fue el encargado de capturar cada momento en video.

Desde la cima del Granada, las vistas son imponentes: las cumbres Rosario y Polulos, y lagunas como Vilama, Arenal e Isla Grande forman parte del paisaje majestuoso del altiplano jujeño.

El recorrido

Trayecto inicial: 3,5 km desde la estancia de Don Llampa.

Elevación del campamento base: 4610 m s. n. m., elegido por disponer de agua y leña para afrontar la noche fría y estrellada.

Distancia total recorrida: 18 km desde Nuevo Pirquitas (6 km desde el campamento base hasta la cumbre).

Elevación de la cumbre: 5697 m s. n. m., con un ascenso de dificultad moderada a extrema por su terreno irregular.

Aclimatación: Fundamental para evitar el mal de altura, considerando los más de 5000 metros.

Temperatura invernal: Cerca de –20°C, con riesgos de nevadas y fuertes vientos.


Al finalizar, Porfy expresó su agradecimiento por la compañía y el esfuerzo del equipo durante toda la travesía.
“Lo logramos”, concluyó emocionado.


 

