Se conoce hoy el veredicto en el juicio a De Vido por la causa GNL

El Tribunal Oral Federal 7 dará a conocer hoy su veredicto en el juicio que se sigue al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al ex funcionario del área en el kirchnerismo Roberto Baratta por supuesto pago de sobreprecios en la compra de GNL entre 2008 y 2015 que le habría generado al Estado una pérdida de casi 7 mil millones de dólares.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero escucharon por la mañana las últimas palabras de los acusados y anunciaron el veredicto para las 14:00 en el debate oral que se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

De Vido sólo se limitó a agradecer al Tribunal al igual que Baratta quien agregó que la inocencia de todos los acusados "ha quedado más que probada", mientras que también es juzgado Nicolás Dromi, hijo del fallecido ex ministro Roberto Dromi.

En su alegato final, la fiscal Fabiana León pidió condenar a De Vido a cuatro años y ocho meses de prisión por los presuntos delitos con la compra de 11 buques de gas natural licuado entre 2008 y 2009.

Para Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de ese Ministerio en el kirchnerismo, la fiscal reclamó cuatro años y seis meses de cárcel. Ambos están procesados como supuestos coautores de "administración fraudulenta en perjuicio del Estado".

La fiscal reclamó por último cuatro años de prisión para Nicolás Dromi, por entonces director ejecutivo de la firma Diligentia SA, que cobró comisiones y honorarios que la fiscalía consideró "espurios" por la intermediación en la operación.

Todos habían sido procesados por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, luego de una pericia que determinó que se pagaron sobreprecios por casi 7 mil millones de dólares, pero que luego se comprobó que contenía datos falsos y se le abrió una causa penal a su autor, el perito David Cohen.

Otro peritaje dispuesto en el caso determinó que se pagaron precios de mercado, pese a lo cual se entendió que había elementos para seguir adelante con la causa penal.