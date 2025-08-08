Atlético El Carmen está en la final del certamen jujeño

Atlético El Carmen le ganó como visitante a Cusi Cusi 4 a 3 y es el primer finalista de Copa Jujuy Energía Viva en fútbol femenino. El encuentro desarrollado en el estadio "Cear" y fue controlado por Silvana Quipildor.

Las "chacareras" alimentan el sueño del bicampeonato. Trabajaron y mucho en la altura de La Quiaca para sacar pasaje a la última instancia del certamen que hace disputar el Gobierno de la provincia.

De entrada El Carmen tuvo la primera chance clara, luego de un tiro de esquina desde la izquierda, la pelota atravesó toda el área grande y nadie alcanzó a empujarla. Había comenzado mejor la visita.

Hasta que a los 6 minutos con otra pelota parada, en esta oportunidad desde la derecha, encontró la cabeza de Andrea Soto que ingresó sola por el segundo palo y abrió la cuenta para las chicas dirigidas por Jorge Pérez.

Atlético El Carmen manejaba la pelota, con toques, utilizó bien los espacios. Barrios de tiro libre pudo haber ampliado la ventaja, pero el travesaño le negó el festejo. Luego, Alberto otra vez de tiro libre exigió a la golera Julián.

La respuesta de Cusi Cusi llegó desde los pies de Tinte que recibió por el medio entre las centrales y de media vuelta remató cerca del parante derecho de la arquera visitante y con Sivila de tiro libre desde la izquierda pero la bocha pegó en el horizontal.

Cuando las locales estaban mejor, una pelota intrascendente que llegó desde la izquierda encontró la débil respuesta de la arquera Julián que se le escapó la bocha de las manos y Tejerina apareció solamente para empujar cuando el reloj marcaba 20 minutos.

A los 23, otro ataque de las "chacareras" terminó con la falta sobre Andrea Soto y la jueza cobró penal. Un minuto después Alberto cambió por gol.

Parecía que la historia comenzaba a liquidarse, pero Cusi Cusi no se dio por vencida, Arias capturó un rebote corto y colgó la bocha en el ángulo. El descuento le dio esperanza que se alimentó con el juego que iba mejorando. Sivila a los 38 minutos tuvo su premio, entró sola por el costado y luego de una finta definió suave ante la salida de la arquera.

Sin embargo otro error de Cusi Cusi le dio a Atlético El Carmen tranquilidad, porque salió jugando mal desde atrás y la pelota le quedó a Barrios que definió con zurda.

Un minuto después, Sibila fue derribada dentro del área y la jueza cobró penal. La propia delantera local definió y la pelota pegó en el caño. Con el 4 a 2 se fueron al descanso.

En el complemento Cusi Cusi manejó la pelota, pero no pudo entrar a la férrea defensa visitante que se cerró bien, sin perder el orden.

Aunque a los 30 minutos luego de un mal rechazo de la defensa visitante le cayó la bocha a Sivila que desde fuera el área puso el descuento nuevamente quedando 4-3, pero no le alcanzó.