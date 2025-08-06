El Instituto Sanmartiniano se convertirá en museo nacional

Autoridades de la Secretaría de Cultura de la Nación confirmaron el desplazamiento de Claudio Morales Gorleri, teniente coronel retirado, historiador y hasta hace pocos días presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano (INS) y la conversión del espacio en un Museo Nacional (MNS), a pocos días de la conmemoración del aniversario de la muerte del prócer.

El proceso que desembocó en esta medida se distingue de otras recientes en el ámbito de la gestión cultural. Mientras que el gobierno disolvió varios institutos de investigación histórica mediante los decretos 345 y 346, el caso del INS presentó un obstáculo legal: su creación en 1933, también por decreto, fue posteriormente refrendada por la Ley 14.467 en 1958, lo que impedía su eliminación directa por vía ejecutiva. Según informaron desde el área de Cultura, la solución adoptada fue la conversión del instituto en museo, un camino que también se aplicará al Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón.

"Básicamente, a él no se lo echó, sino que no se lo va a designar como director de Museo. Eso es lo que se le informó y como a todos se le ofreció quedar en calidad de asesor tanto para el instituto de investigaciones históricas que se va a crear como para el MNS", explicaron desde la cartera cultural que dirige Leonardo Cifelli.

La comunicación oficial del desplazamiento llegó a Morales Gorleri a través de un mensaje enviado por Liliana Barela, subsecretaria de Patrimonio Cultural. En el mensaje, Barela le informó que la ley de creación del INS "había quedado sin efecto", que el instituto pasaría a ser el Museo Nacional Sanmartiniano y que se designaría a un nuevo director.