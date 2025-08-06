¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

6 de Agosto,  Jujuy, Argentina

El Tiempo en Jujuy

Vuelve la llovizna a la ciudad y bajan las temperaturas

Después de algunos días con clima primaveral en la "tácita de plata", regresan las jornadas grises y húmedas para lo que queda de la semana. 

Miércoles, 06 de agosto de 2025 22:45
El Tiempo en Jujuy

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), desde este jueves el tiempo se tornará inestable en la capital jujeña, con cielo mayormente nublado y lloviznas aisladas, con una probabilidad que oscila entre el 10% y el 40%.

Para este jueves, se espera un marcado descenso de temperatura: la mínima será de 7°C por la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 14°C por la tarde.

El viernes, el frío se intensificará, con una mínima de 6°C y una máxima que apenas llegará a los 12°C.

En cuanto al fin de semana, las mañanas estarán dominadas por temperaturas muy bajas, que descenderán hasta los 3°C y 1°C . Sin embargo, por la tarde, se esperan máximas más templadas que rondarán entre los 18°C y 20°C, manteniendo jornadas frescas, ideales para actividades al aire libre con abrigo.

