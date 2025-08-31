Liga Jujeña: Belgrano superó a Comercio

En el inicio de la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol, en el estadio "Líbero Brabo", General Belgranó goleó ayer a Deportivo Alberdi, quien hizo las veces de local allí. Fue por un contundente tres a cero con gritos de Diego Barro, Rogelio Salto y Bruno Vazquez.

En el inicio de la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol, en el estadio "Líbero Brabo", General Belgranó goleó ayer a Deportivo Alberdi, quien hizo las veces de local allí. Fue por un contundente tres a cero con gritos de Diego Barro, Rogelio Salto y Bruno Vazquez.

La jornada continuará hoy con estos encuentros.

A partir de las 14 jugarán en femenino y desde las 16 en masculino, en el predio "Jesús Flores" lo harán Atlético Palpalá frente a Atlético Talleres; en el estadio "Emilio Fabrizzi" se medirán Altos Hornos Zapla y Universitario 23 de Agosto y en el estadio "Líbero Brabo" se verán las caras General Lavalle vs San Francisco.

En la misma jornada pero en el estadio "La Tablada" se cruzarán Atlético Cuyaya ante Ciudad de Nieva a partir las 19 lo harán las mujeres y desde las 21, los muchachos.

Ya en la jornada del sábado en el reducto de avenida Córdoba de nuestra capital se enfrentarán Sportivo Palermo con Atlético Gorriti, desde las 14 jugarán las chicas y a las 16 los varones.

En tanto que el domingo se verán las caras La Viña y Comercio, en femenino se medirán a las 14 y en masculino desde las 16, Malvinas con El Cruce en Palpalá con idénticos horarios.