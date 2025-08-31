Se investiga el presunto robo de un automóvil

Efectivos de la Seccional 46° de la Unidad Regional 7 acudieron a realizar un procedimiento ante la presunta sustracción de un automóvil que fue encontrado circulando por el barrio Alto Comedero de la capital jujeña. El vehículo había sido denunciado como robado de una concesionaria tiempo atrás. Los agentes llegaron tras el alerta al 911 efectuado por un transeúnte que reconoció el rodado.

El hecho sucedió días atrás por la tarde, cuando el Servicio 911 recibió el aviso acerca de un auto que fue demorado en la intersección de las avenidas Forestal y Snopek, en inmediaciones del hospital ubicado en el sector sur de la ciudad capital.

Por esa razón, una comisión de la Seccional 46° se constituyó en el lugar señalado. Allí, transeúntes habían demorado el desplazamiento de un auto marca Fiat Cronos de color gris.

Fue entonces que los agentes se entrevistaron con una mujer, quien les aseguró que el rodado en cuestión había sido sustraído de una agencia de venta de vehículos.

Ante la situación presentada, los uniformados se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso las actuaciones a llevar a cabo.

Finalmente, los uniformados iniciaron un acta por prevención y dieron inicio a la investigación para constatar la legítima propiedad del auto.