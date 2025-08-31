¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
31 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
BOXEO PROFESIONAL
Copa País
Hockey
El tiempo en Jujuy
arte
Folclore y romanticismo
Centro de Arte Joven Andino
Teatro El Pasillo
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
BOXEO PROFESIONAL
Copa País
Hockey
El tiempo en Jujuy
arte
Folclore y romanticismo
Centro de Arte Joven Andino
Teatro El Pasillo

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Alto Comedero

Se investiga el presunto robo de un automóvil

La Policía fue alertada por un transeúnte que llamó al servicio 911.

Domingo, 31 de agosto de 2025 00:00
INMEDIACIONES | DONDE ESTABA CIRCULANDO EL AUTO.

Efectivos de la Seccional 46° de la Unidad Regional 7 acudieron a realizar un procedimiento ante la presunta sustracción de un automóvil que fue encontrado circulando por el barrio Alto Comedero de la capital jujeña. El vehículo había sido denunciado como robado de una concesionaria tiempo atrás. Los agentes llegaron tras el alerta al 911 efectuado por un transeúnte que reconoció el rodado.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Efectivos de la Seccional 46° de la Unidad Regional 7 acudieron a realizar un procedimiento ante la presunta sustracción de un automóvil que fue encontrado circulando por el barrio Alto Comedero de la capital jujeña. El vehículo había sido denunciado como robado de una concesionaria tiempo atrás. Los agentes llegaron tras el alerta al 911 efectuado por un transeúnte que reconoció el rodado.

El hecho sucedió días atrás por la tarde, cuando el Servicio 911 recibió el aviso acerca de un auto que fue demorado en la intersección de las avenidas Forestal y Snopek, en inmediaciones del hospital ubicado en el sector sur de la ciudad capital.

Por esa razón, una comisión de la Seccional 46° se constituyó en el lugar señalado. Allí, transeúntes habían demorado el desplazamiento de un auto marca Fiat Cronos de color gris.

Fue entonces que los agentes se entrevistaron con una mujer, quien les aseguró que el rodado en cuestión había sido sustraído de una agencia de venta de vehículos.

Ante la situación presentada, los uniformados se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso las actuaciones a llevar a cabo.

Finalmente, los uniformados iniciaron un acta por prevención y dieron inicio a la investigación para constatar la legítima propiedad del auto.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD