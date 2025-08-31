142 años de fundación celebran los abrapampeños

La jornada de hoy los abrapampeños la destinarán para celebrar en familia y junto a sus autoridades municipales, los 142 años de fundación. El municipio con los vecinos, instituciones intermedias y organizaciones homenajeará mediante actos a sus fundadores.

A la vez despedirán el mes dedicado a honras a la Pachamama cerrando una edición más del Agosto Cultural en el cual, se revalorizaron costumbres y tradiciones, se estrecharon los lazos de colaboración, y se habilitaron obras de gran necesidad para la ciudadanía.

El intendente Ariel Machaca encabezará las actividades celebratorias que se iniciarán a las 10 asistiendo al Tedeum en la iglesia "Nuestra Señora del Rosario", acompañado de los miembros de su gabinete, autoridades provinciales y directivos e instituciones intermedias.

Media hora después se dirigirá hacia la plaza "Eugenio Tello" donde se desarrollará el acto protocolar y desde las 11 sobre avenida "Juan Perón" presidirá el desfile cívico, militar y gaucho donde intervendrán delegaciones locales e invitadas de otros municipios.

A las 13 en el polideportivo municipal se habilitará la Feria de platos a cargo de la Escuela N° 245; y desde las 14 se producirá el Gran Encuentro de motociclismo en el cerro El Huancar.

Más tarde a las 14 se podrá asistir al Festival de jineteada y folclore organizado por el Centro Gaucho "31 de Agosto" y a las 22 comenzará el baile popular concluyendo así los festejos.

En los días previos al aniversario y durante la entrega de equipamiento del programa Banco de herramientas, el Ejecutivo municipal consideró que la jornada festiva será oportuna para reflexionar sobre los logros alcanzados en lo que va del año y renovar el compromiso de trabajar junto a la ciudadanía por un futuro próspero y prometedor.

Para los abrapampeños el 31 "será una jornada muy significativa" comentó en esa oportunidad, para quienes residen en la Siberia argentina es el hogar común donde cotidianamente comparten alegrías, desafíos, tristezas, esperanzas y luchan por hacer realidad sus sueños.

Asimismo remarcó que cuando finaliza agosto, se revaloriza la historia del pueblo como también las costumbres y tradiciones, justamente honrando y despidiendo a la Pachamama a quien la agradecen por el progreso que se observa en la ciudad y el bienestar de las familias.

Además de entregar el equipamiento del programa Banco de herramientas, Machaca habilitó el servicio de iluminación en calle Sarmiento abarcando la avenida Güemes hasta calle Márquez Bernal, premió a los ganadores de la Liga Infantil de Fútbol, celebró el aniversario del barrio Inti Raymi, inauguró la obra de cordón cuneta en el barrio Siberia Argentina como parte de los proyectos previstos para este año.

El 31 de agosto "la comunidad podrá apreciar lo concretado en esta gestión haciendo mucho esfuerzo y utilizando los recursos de manera responsable; está a la vista el progreso de la ciudad y se continuará por ese camino en el tiempo que nos resta al frente del municipio", declaró Machaca.

A pesar de la crisis que afrontan los argentinos por las medidas de ajuste del Gobierno nacional "se pudo salir adelante y mantener la palabra empeñada a principio de año al presentar el programa de gobierno para el 2025. El empeño está puesto en mejorar diariamente la calidad de vida de nuestros vecinos cumpliendo las metas fijadas", concluyó.