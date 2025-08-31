¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
31 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
BOXEO PROFESIONAL
Copa País
Hockey
El tiempo en Jujuy
arte
Folclore y romanticismo
Centro de Arte Joven Andino
Teatro El Pasillo
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
BOXEO PROFESIONAL
Copa País
Hockey
El tiempo en Jujuy
arte
Folclore y romanticismo
Centro de Arte Joven Andino
Teatro El Pasillo

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Abra Pampa

142 años de fundación celebran los abrapampeños

En la presente jornada festiva la ciudadanía revalorizará la historia del pueblo, sus costumbres y tradiciones.

Daniel Salas
Domingo, 31 de agosto de 2025 00:00
ENTREGA | EN LA PLAZA “EUGENIO TELLO” ARIEL MACHACA DISTRIBUYÓ BENEFICIOS A LOS VECINOS DE LA CIUDAD Y ZONAS RURALES.

La jornada de hoy los abrapampeños la destinarán para celebrar en familia y junto a sus autoridades municipales, los 142 años de fundación. El municipio con los vecinos, instituciones intermedias y organizaciones homenajeará mediante actos a sus fundadores.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La jornada de hoy los abrapampeños la destinarán para celebrar en familia y junto a sus autoridades municipales, los 142 años de fundación. El municipio con los vecinos, instituciones intermedias y organizaciones homenajeará mediante actos a sus fundadores.

A la vez despedirán el mes dedicado a honras a la Pachamama cerrando una edición más del Agosto Cultural en el cual, se revalorizaron costumbres y tradiciones, se estrecharon los lazos de colaboración, y se habilitaron obras de gran necesidad para la ciudadanía.

El intendente Ariel Machaca encabezará las actividades celebratorias que se iniciarán a las 10 asistiendo al Tedeum en la iglesia "Nuestra Señora del Rosario", acompañado de los miembros de su gabinete, autoridades provinciales y directivos e instituciones intermedias.

Media hora después se dirigirá hacia la plaza "Eugenio Tello" donde se desarrollará el acto protocolar y desde las 11 sobre avenida "Juan Perón" presidirá el desfile cívico, militar y gaucho donde intervendrán delegaciones locales e invitadas de otros municipios.

A las 13 en el polideportivo municipal se habilitará la Feria de platos a cargo de la Escuela N° 245; y desde las 14 se producirá el Gran Encuentro de motociclismo en el cerro El Huancar.

Más tarde a las 14 se podrá asistir al Festival de jineteada y folclore organizado por el Centro Gaucho "31 de Agosto" y a las 22 comenzará el baile popular concluyendo así los festejos.

En los días previos al aniversario y durante la entrega de equipamiento del programa Banco de herramientas, el Ejecutivo municipal consideró que la jornada festiva será oportuna para reflexionar sobre los logros alcanzados en lo que va del año y renovar el compromiso de trabajar junto a la ciudadanía por un futuro próspero y prometedor.

Para los abrapampeños el 31 "será una jornada muy significativa" comentó en esa oportunidad, para quienes residen en la Siberia argentina es el hogar común donde cotidianamente comparten alegrías, desafíos, tristezas, esperanzas y luchan por hacer realidad sus sueños.

Asimismo remarcó que cuando finaliza agosto, se revaloriza la historia del pueblo como también las costumbres y tradiciones, justamente honrando y despidiendo a la Pachamama a quien la agradecen por el progreso que se observa en la ciudad y el bienestar de las familias.

Además de entregar el equipamiento del programa Banco de herramientas, Machaca habilitó el servicio de iluminación en calle Sarmiento abarcando la avenida Güemes hasta calle Márquez Bernal, premió a los ganadores de la Liga Infantil de Fútbol, celebró el aniversario del barrio Inti Raymi, inauguró la obra de cordón cuneta en el barrio Siberia Argentina como parte de los proyectos previstos para este año.

El 31 de agosto "la comunidad podrá apreciar lo concretado en esta gestión haciendo mucho esfuerzo y utilizando los recursos de manera responsable; está a la vista el progreso de la ciudad y se continuará por ese camino en el tiempo que nos resta al frente del municipio", declaró Machaca.

A pesar de la crisis que afrontan los argentinos por las medidas de ajuste del Gobierno nacional "se pudo salir adelante y mantener la palabra empeñada a principio de año al presentar el programa de gobierno para el 2025. El empeño está puesto en mejorar diariamente la calidad de vida de nuestros vecinos cumpliendo las metas fijadas", concluyó.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD