Fue detenido con envoltorios de cocaína y marihuana

Un hombre de 36 años fue detenido con 37 gramos de cocaína, un envoltorio de marihuana y elementos para fraccionar los estupefacientes, en un procedimiento policial realizado en el barrio Túpac Amaru de la capital jujeña. El sospechoso circulaba en moto junto a un cómplice, por lo que ambos fueron trasladados a la Seccional 56°.

El hecho ocurrió días pasados por la tarde, en momentos que los agentes policiales a bordo de motos junto a personal de Contravención realizaba recorridos preventivos por las calles del mencionado sector barrial, ubicado en Alto Comedero.

En ese contexto, alrededor de las 17.20 los efectivos circulaban por la calle Catua, en las inmediaciones del parque acuático, observaron a dos hombres que se desplazaban en un motovehículo.

Cuando los uniformados interceptaron a los motociclistas el acompañante, que llevaba una mochila, se bajó y comenzó a huir corriendo, mientras que uno de los uniformados lo siguió por las calles del barrio.

Así fue que a las pocas cuadras de iniciada la persecución fue atrapado por un efectivo del Departamento Contravencional en la prolongación de la avenida Lozano, entre Catua y La Ovejería. Tras esto fue trasladado a la Seccional 56°, a donde también fue llevado el motociclista aprehendido en el parque acuático.

En la Seccional 56°

Eran cerca de las 18, cuando se dio inicio al siguiente paso en el procedimiento. El lugar fue la mencionada dependencia policial, en donde los efectivos comenzaron a revisar lo que uno de los aprehendidos llevaba en la mochila.

En consecuencia, al abrir la pertenencia del sujeto los agentes observaron que en su interior había dos envoltorios, uno transparente con una sustancia verde amarronada y el restante de color negro con un contenido blanco amarillento. Los mismos podrían ser estupefacientes.

Por esa razón, desde la unidad se comunicaron con el personal de la Brigada de Narcotráfico de Alto Comedero, que en minutos se constituyó en el lugar.

De esta manera, los agentes especializados realizaron las pruebas químicas correspondientes para saber de qué sustancias se trataba, ante la presencia de un testigo.

El análisis permitió dejar en claro que el envoltorio transparente tenía marihuana, en un peso inferior a un gramo. Mientras, que el restante envoltorio tenía 37 gramos de clorhidrato de cocaína y/o pasta base.

También, en la mochila del inculpado había una balanza de precisión y un cuchillo, ambos con vestigios de cocaína, tras la prueba química. Además, había un teléfono celular.

Ante tal situación, desde la Seccional 56° se pusieron en contacto con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) con competencia en narcomenudeo. El funcionario dispuso que se secuestren los elementos mencionados que estaban dentro de la mochila y que se proceda a la aprehensión y posterior alojamiento del sospechoso que los tenía en su poder, a disposición del personal de la Brigada de Narcotráfico.