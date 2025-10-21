Las dudas del capitán del "lobo" sobre el escándalo

El capitán de Gimnasia y Esgrima, se manifestó después de la suspensión del partido que el "lobo" le ganaba a Deportivo Madryn por 1 a 0. "Sabemos lo que está pasando en el fútbol, hay que tener mucho cuidado", afirmó el exCentral Norte.

El segundo tiempo del partido entre el "lobo" y Deportivo Madryn, por el Reducido de la Primera Nacional, no se jugó porque el referí, Lucas Comesaña, lo suspendió por amenazas que denunció de parte de la dirigencia local. El Tribunal de Disciplina de la AFA deberá resolver si el duelo continúa.

Guillermo Cosaro, capitán del equipo dirigido por Matías Módolo, expuso una postura contundente, contra el referí. "Me parece raro porque él (Comesaña) dice que un alcanzapelotas lo insultó, después dice que entró gente a amenazarlo. Tiene seguridad en la puerta y, bueno, parece todo muy raro. Estábamos haciendo un gran partido, no nos había cobrado un penal, habíamos hecho cuatro faltas, nos amonestó cuatro jugadores y a Matías Noble en la segunda falta que hace, lo echa. Nosotros estábamos haciendo un grandísimo trabajo y eso es lo que nos da bronca", afirmó. "Yo tuve contacto con él recién a los 50 minutos y nos manifestó lo mismo, eso, que lo habían insultado, como nos insultan a todos".

"Me parece muy raro por cómo se manejó todo, por cómo se estaba dando el partido. Le estábamos poniéndole el pecho a toda la situación complicada que se estaba dando por el tema de su arbitraje. Y no entendemos por qué no quiere seguir jugando, porque lo han insultado como en todos lados y no sé si estará bien o estará mal, pero creo que la gente también se manifiesta en cuanto a lo que ve. No creo que lo insulten porque nos esté cobrando a favor. Entonces, la gente tiene todo su derecho, pero después lo que él adjudica es que se sintió presionado para seguir dirigiendo el partido. Contra eso, no podemos hacer nada", aseguró el defensor cordobés.