Scioli recibió y felicitó a la intendente de Maimará por el Best Tourism Villages

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli recibió a la intendente de Maimará, Susana Prieto, quien la semana pasada recibió en nombre de su pueblo la distinción Best Tourism Villages de ONU Turismo.

A su regreso de Huzhou, provincia de Zhejiang en China, donde estuvo junto al director de Turismo municipal Luis Zerpa participando en la ceremonia de premiación, el funcionario nacional la felicitó por el título logrado. Es el segundo que obtiene Jujuy en esa categoría, el primero lo recibió Caspalá en 2021.

Prieto llegó al Aeropuerto internacional “Jorge Newbery” de la ciudad de Buenos Aires junto a la ministra de Turismo de Corrientes, María Alejandra Eliciri, quien recibió la distinción por el pueblo Colonia Carlos Pellegrini. En la aeroestación ambas eran esperadas por Scioli.

“Es un orgullo compartir este momento tan especial para nuestro país y celebrar que dos pueblos argentinos Carlos Pellegrini, en Corrientes; y Maimará, en Jujuy, hayan sido reconocidos por ONU Turismo con el premio Best Tourism Villages 2025, los ‘Oscar del turismo’, con el mérito de que Argentina fue el único país que recibió dos distinciones", señaló Scioli.

"Este reconocimiento es mucho más que un galardón. Es un homenaje a la gente de estos lugares, a sus comunidades rurales que cuidan sus tradiciones, su entorno y su forma de vida. Estos premios nos llenan de alegría, pero también nos comprometen a seguir trabajando para que el turismo argentino siga brillando en el mundo", finalizó.

Prieto agregó que lo logrado "es un gran sueño de todo el pueblo de Maimará. Estoy muy agradecida por el premio, vamos a trabajar arduamente porque esta distinción obtenida es gracias al esfuerzo, la cultura y las tradiciones. Continuaremos trabajando para que Maimará sea más conocida".

En Maimará el próximo jueves Prieto junto a Zerpa brindarán una conferencia de prensa sobre el título obtenido que distingue a los pueblos ejemplo de destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos.