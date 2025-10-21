Estos son los colegios con mayor demanda para el ingreso a primer año

El proceso de preinscripción para el ingreso a primer año del nivel secundario 2026 en la provincia de Jujuy dejó al descubierto la alta demanda que registran los colegios más tradicionales y técnicos. El Ministerio de Educación local informó los listados definitivos, donde se detallan los establecimientos que superaron ampliamente la oferta de vacantes y que, por lo tanto, deberán definir el ingreso a través de exámenes o sorteos.

La plataforma oficial de la cartera educativa ya se encuentra habilitada para que cada familia pueda consultar el estado de la inscripción de sus hijos, en el marco de un mecanismo que busca ordenar la asignación de bancos en toda la provincia.

Los más demandados y el filtro del examen

El Colegio Nacional N°1 se erige como el más solicitado, con 526 preinscriptos que competirán por una de las 180 vacantes disponibles. Lo siguen la EET N°1, con 414 aspirantes para 168 bancos, y el Polivalente de Arte, con 350 inscriptos.

En total, son 15 los colegios con "sobredemanda histórica" que implementarán un examen de ingreso como método de selección. Entre ellos se encuentran:

Nacional N°1: 526 inscriptos / 180 vacantes

EET N°1: 414 inscriptos / 168 vacantes

Nacional N°2: 254 inscriptos / 156 vacantes

ETP N°1: 245 inscriptos / 140 vacantes

Secundario N°65 de Libertador: 201 inscriptos / 104 vacantes

Sorteo para definir el orden de ingreso

Para otro grupo de 15 instituciones, la modalidad elegida será el sorteo. Este procedimiento no asignará la vacante directamente, sino el "momento" (orden de prioridad) para completar la inscripción definitiva. La lista incluye al Centro Polivalente de Arte, el Secundario N°3 de Perico, el Comercial N°1 de San Pedro y la Escuela Normal de San Salvador de Jujuy, entre otros.

El sorteo se llevará a cabo el próximo lunes 28 de octubre, bajo la supervisión del Instituto Provincial del Juego de Jujuy (INPROJUY), para garantizar la transparencia del proceso.

Bancos asegurados

Por otro lado, el Ministerio informó que cinco establecimientos en los que inicialmente se preveía un examen de ingreso no lograron cubrir todas sus vacantes con la preinscripción. En estos casos, todos los estudiantes preinscriptos aseguraron su banco directamente. Las instituciones beneficiadas son la Escuela Técnica N°1 “Maestro Humberto Samuel Luna” de Perico, el Secundario N°54 de San Salvador, el Secundario N°36 de Monterrico, la Agrotécnica N°3 de Humahuaca y la Agrotécnica N°8 de Abra Pampa.