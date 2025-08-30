¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Perico

Denunció que robaron armas de su comercio

Dos pistolas de aire comprimido y una mira telescópica, fue el botín.

Sabado, 30 de agosto de 2025 00:00
INMEDIACIONES | DONDE OCURRIÓ EL ROBO.

El propietario de un local comercial de la ciudad de Perico denunció en la dependencia policial que un sujeto ingresó a su negocio para robar dos pistolas de aire comprimido y una mira telescópica. Tras esto, el sospechoso se dio a la fuga.

El propietario de un local comercial de la ciudad de Perico denunció en la dependencia policial que un sujeto ingresó a su negocio para robar dos pistolas de aire comprimido y una mira telescópica. Tras esto, el sospechoso se dio a la fuga.

Se trató de un ilícito que fue advertido por la víctima días atrás al mediodía, cuando se encontraba en su comercio dedicado al rubro de caza y pesca, del barrio periqueño de San Martín.

En esas circunstancias, el damnificado vio a un hombre que ingresó al lugar y comenzó a observar los distintos productos que estaban a la venta.

Sin embargo, en un momento el sospechoso agarró dos pistolas de aire comprimido y una mira telescópica, salió del negocio rápidamente y comenzó a correr para darse a la fuga.

Ante esta situación, el denunciante fue a la vereda con la intención de perseguirlo, aunque lo perdió de vista al inculpado.

Por esa razón, minutos más tarde el comerciante se dirigió a la Brigada de Investigaciones de Perico para denunciar el hecho y aportar las características de los productos sustraídos y del sospechoso protagonista.

 

