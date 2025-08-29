¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

29 de Agosto
radio mitre
Brasil
coimas en discapacidad
Moria Casán
Complejo Fronterizo Jama
Onda estudiantil
Rubén Rivarola
Paso de Jama

Paso de Jama con cierre preventivo hasta nuevo aviso

Se recomienda a los viajeros mantenerse informados sobre el estado del paso antes de planificar cualquier recorrido por la zona.

Viernes, 29 de agosto de 2025 11:30

Las autoridades informan que el Complejo Fronterizo de Jama se encuentra cerrado de manera preventiva a partir de las 11 de la mañana hoy hasta nuevo aviso.

Las autoridades informan que el Complejo Fronterizo de Jama se encuentra cerrado de manera preventiva a partir de las 11 de la mañana hoy hasta nuevo aviso.

La medida se tomó debido a las condiciones climáticas adversas, específicamente por la presencia de viento blanco y nevadas en la zona.

El cierre afecta tanto el ingreso como la salida de Chile y se mantendrá vigente hasta que las condiciones meteorológicas mejoren y permitan un tránsito seguro.

