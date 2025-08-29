Paso de Jama con cierre preventivo hasta nuevo aviso

Las autoridades informan que el Complejo Fronterizo de Jama se encuentra cerrado de manera preventiva a partir de las 11 de la mañana hoy hasta nuevo aviso.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Las autoridades informan que el Complejo Fronterizo de Jama se encuentra cerrado de manera preventiva a partir de las 11 de la mañana hoy hasta nuevo aviso.

La medida se tomó debido a las condiciones climáticas adversas, específicamente por la presencia de viento blanco y nevadas en la zona.

El cierre afecta tanto el ingreso como la salida de Chile y se mantendrá vigente hasta que las condiciones meteorológicas mejoren y permitan un tránsito seguro.

Se recomienda a los viajeros mantenerse informados sobre el estado del paso antes de planificar cualquier recorrido por la zona.