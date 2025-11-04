Corte de agua en Alto Comedero

Agua Potable de Jujuy comunicó de manera oficial un corte programado del servicio de agua potable que afectará a los vecinos de las 150 Hectáreas, 10 Hectáreas y el barrio adyacente en Alto Comedero.

La interrupción del suministro es necesaria para llevar a cabo trabajos de reparación en una rotura localizada en el inicio de la red troncal, que es la tubería principal que abastece a toda la zona mencionada. Las tareas de reparación son esenciales para garantizar el servicio continuo y evitar futuras fallas de mayor envergadura.

De acuerdo con el parte oficial, el servicio se verá interrumpido en el siguiente horario:

Desde las 11:00 horas hasta las 14:00 horas.

Frente a esta situación, la empresa recomienda encarecidamente a los usuarios tomar las previsiones necesarias, como almacenar agua con antelación para el consumo y la higiene personal, a fin de minimizar las molestias durante el periodo de corte.

Se espera que, una vez finalizadas las tareas de reparación, el servicio se normalice de manera progresiva en toda la zona afectada.