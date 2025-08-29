Educación financiera para carroceros

La fiesta Nacional de los Estudiantes año a año se renueva, en esta oportunidad el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Educación, anunció que entregará a los estudiantes carroceros el dinero que antes se destinaba a sándwiches y gaseosas durante los desfiles. Esta medida viene acompañada de una capacitación en educación financiera para que los jóvenes aprendan a tomar decisiones inteligentes con el dinero.

La fiesta Nacional de los Estudiantes año a año se renueva, en esta oportunidad el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Educación, anunció que entregará a los estudiantes carroceros el dinero que antes se destinaba a sándwiches y gaseosas durante los desfiles. Esta medida viene acompañada de una capacitación en educación financiera para que los jóvenes aprendan a tomar decisiones inteligentes con el dinero.

Carolina Calvó, directora de Educación Superior, explicó que esta iniciativa está dirigida a los estudiantes y docentes asesores de las carrozas que esten dentro del listado que maneja el Ente Autaruqico Permanente de la FNE. “A través de la educación financiera, no solo se les enseña finanzas personales, sino a tomar decisiones inteligentes. Para que este conocimiento se pueda aplicar, se les transferirá el dinero para que ellos de manera inteligente decidan qué alimentos comprar, dónde comprar y para qué utilizar ese dinero”, remarcó.

Para recibir el beneficio, tanto estudiantes como docentes deberán inscribirse, realizar y aprobar un curso virtual.

Inscripción

La capacitación se impartirá a través del Campus Virtual del Ministerio de Educación. Para inscribirse, los interesados deben:

Ingresar al Campus Virtual del Ministerio de Educación.

Buscar el link del curso de Educación Financiera.

Completar el formulario de inscripción, prestando atención a los datos, ya que con ellos se creará la cuenta en la aplicación Banco Chat del Banco Macro, donde se realizará la transferencia.

El curso comienza el 3 de septiembre. Una vez aprobado y verificada la nómina de carroceros, se hará la transferencia del dinero.

Este cambio busca no solo optimizar los recursos, sino también empoderar a los jóvenes al brindarles herramientas de gestión financiera para su futuro.