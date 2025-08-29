¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Información general

Jujuy será sede del 5° Campeonato Internacional de Maxi Básquet Femenino

Este fin de semana, la provincia de Jujuy se convierte en el escenario del quinto Campeonato Internacional de Maxi Básquet Femenino.

Viernes, 29 de agosto de 2025 12:38

Un evento que reunirá a más de 150 jugadoras y en el que se disputarán 70 partidos en distintas sedes deportivas. La presentación oficial se realizó esta mañana en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA), con la presencia de autoridades de la Secretaría de Deportes y la Asociación Jujeña de Maxi Básquet.

La directora de Deportes de la Mujer, Gabriela Zárate, expresó: "El deporte no solo es una herramienta de contención, sino también fundamental para un envejecimiento activo".

La directora de Deportes de la Mujer, Gabriela Zárate, expresó: “El deporte no solo es una herramienta de contención, sino también fundamental para un envejecimiento activo”.

Los partidos se jugarán el sábado 23 y domingo 24 de agosto en los siguientes clubes: Club Atlético Gorriti ,Club Luján, Club Villa San Martín

El acto inaugural se llevará a cabo hoy a las 20:30 en el Club Luján, con la participación de autoridades provinciales y la Banda de Música con participación internacional

El torneo contará con equipos de Santa Cruz (Bolivia), Cochabamba, Salta, Tucumán, y delegaciones jujeñas de San Pedro, San Antonio y Mina Aguilar.

En total competirán 7 categorías, con jugadoras desde los 30 hasta los 70 años, reafirmando que el deporte no tiene edad ni fronteras.

Lucía Lazarini, presidenta de la agrupación de Tucumán, manifestó:  “Es un orgullo participar de este torneo y que sea una experiencia positiva para todas”.

Por su parte, Brenda Martorelli, representante de la Asociación Cruceña Boliviana, invitó a la comunidad:  “Queremos brindar un buen espectáculo para todos los presentes”.

