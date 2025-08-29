Desde el lunes subirán tarifas del transporte interurbano

A partir de este lunes, los pasajes en el transporte de media distancia de Jujuy sufrirán un aumento promedio del 5 por ciento, lo que representa el cuarto incremento en lo que va del año. La medida, confirmada por Rafael Ortuño, director de Transporte de la Provincia, surge como respuesta a la suba de los costos operativos que enfrentan las empresas.

A partir de este lunes, los pasajes en el transporte de media distancia de Jujuy sufrirán un aumento promedio del 5 por ciento, lo que representa el cuarto incremento en lo que va del año. La medida, confirmada por Rafael Ortuño, director de Transporte de la Provincia, surge como respuesta a la suba de los costos operativos que enfrentan las empresas.

En una entrevista con El Tribuno de Jujuy, Ortuño explicó que este ajuste se basa en un estudio de costos que considera factores como el precio del combustible, repuestos, neumáticos y salarios. "En base a ese estudio y a un pedido de la Cámara de Transporte, se autorizó la suba", precisó el funcionario, señalando que los aumentos se han aplicado de forma paulatina en enero, abril, junio y ahora en septiembre.

Este ritmo de actualización, que se da en promedio cada dos meses, genera preocupación entre los usuarios, particularmente entre los trabajadores, estudiantes y pacientes que dependen a diario de este servicio para sus actividades. La situación se vuelve aún más crítica al considerar el contexto económico actual.

El constante aumento en los precios del transporte, así como de otros servicios básicos, contrasta con la lenta variación de los salarios. Este desequilibrio pone en aprietos a la economía de miles de familias jujeñas, quienes ven cómo su poder adquisitivo se deteriora progresivamente. Mientras los costos de vida, impulsados por la inflación, suben de manera sostenida, los ingresos no logran seguir el mismo ritmo.

El 5% de incremento, aunque parezca moderado, se suma a los ajustes previos del año, lo que impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos, en tanto que la Cámara de Transporte argumenta que estos aumentos son necesarios para mantener la rentabilidad y la calidad del servicio por suba de los insumos.

Algunas de las tarifas que regirán a partir del lunes son: a El Carmen costará $2.300, Perico $2.900, Monterrico $3.000, Volcán $3.700, La Mendieta $4.800, Aguas Calientes $5.500, San Pedro $5.600, Purmamarca $7.600, Tilcara $8.000, Libertador General San Martín $9.700, Humahuaca $11.900, Yuto $13.900, Palma Sola $15.300 y La Quiaca $26.400.