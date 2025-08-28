¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

28 de Agosto,  Jujuy, Argentina
El tiempo en Jujuy

Jornada agradable con cielo despejado y máxima de 22 grados

Entre mañana y el sábado la temperatura máxima estará por encima de los 23 grados. Para el domingo descendería un poco.

Jueves, 28 de agosto de 2025 08:33

Comenzamos el jueves y según lo que anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hoy será un día con cielo completamente despejado en San Salvador de Jujuy con una temperatura máxima de 22 grados y sin probabilidades de lluvias.

Según lo que anuncia el organismo nacional, mañana viernes l temperatura máxima llegaría a los 24 grados mientras que el sábado a los 26 grados. En tanto, el domingo habría descenso de temperatura con mínima de 9 grados y máxima de 18 grados.

En Humahuaca hoy se espera cielo despejado con máxima de 15 grados.

En La Quiaca amanece muy frio con tal solo 6 grados bajo cero y se anticipa para hoy una temperatura máxima de 14 grados con cielo despejado y viento frio.

 

