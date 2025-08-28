Sol Margueliche se presenta por primera vez en Jujuy

Una nueva edición del ciclo de música urbana y alternativa "Sesiones Rebeldes" llega mañana al local de calle 19 de Abril 1045.

Será con la presentación de la reconocida cantante y compositora Sol Margueliche. La artista, referente del reggae independiente en Argentina, pisará por primera vez un escenario jujeño para compartir su distintivo estilo.

Desde 2007, Sol Margueliche ha construido su carrera, lanzando sencillos como "Un día a la vez", "Natural" y "Nos movemos", además de su EP "Amarte" y el álbum "Soma".

Su propuesta en vivo se caracteriza por la combinación de su voz melódica con el formato soundsystem del reggae, un estilo que la ha llevado a presentarse en festivales y salas de todo el país, y que también llegó hasta España, conquistando público.

Además de su trabajo en solitario, cuenta con colaboraciones con artistas internacionales y ha creado el ciclo "Invernadero Reggae", donde comparte su música y versiones junto a otros artistas.

EL ANFITRIÓN | SERÁ EL RECONOCIDO MÚSICO JUJEÑO GALO MAIDANA.

La noche comenzará a las 21 con la actuación de Melodía Rebelde, el proyecto musical del artista local Galo Maidana, que fusiona música electrónica con las raíces del reggae y la música afroamericana.

Galo comentó que el proyecto "Melodía Rebelde" nació hace ocho años, después de su experiencia tocando la guitarra con la banda La Yugular.

"Ahí quise hacer algo propio pero con un sonido más electrónico", detalló, impulsando la creación de este proyecto con matices sonoros y rítmicos distintivos.

El músico jujeño también mencionó que la pandemia fue un punto de inflexión para "Melodía Rebelde". "Eso me posibilitó tener nuevas formas de hacer música en vivo y para los streaming el formato digital resultó fácil de llevar a cabo", señaló. Esta etapa se volvió muy productiva para el proyecto, permitiéndole explorar y consolidar su sonido único.

El artista estará junto a la visitante Sol Margueliche compartiendo una noche de buena música en Jujuy.