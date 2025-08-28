¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Copa Argentina
Elecciones 2025
Copa Argentina
Motociclismo
El tiempo en Jujuy
Eliminatoria Sudamericanas
coimas en discapacidad
aeropuertos
Trata de Personas
Barrio Alberdi
COPA ARGENTINA

River Plate buscará el pase a los cuartos de final

El "millonario" juega a las 21.15 en el estadio "Malvinas Argentina" de la ciudad de Mendoza. El técnico Marcelo Gallardo no quiere especular y pondrá ante el "tatengue" todos los titulares.

Jueves, 28 de agosto de 2025 00:00

River y Unión de Santa Fe juegan hoy en busca de un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21.15 en el estadio "Malvinas Argentinas" de Mendoza, se podrá ver a través de TyC Sports con el arbitraje de Carlos Gariano.

River y Unión de Santa Fe juegan hoy en busca de un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21.15 en el estadio "Malvinas Argentinas" de Mendoza, se podrá ver a través de TyC Sports con el arbitraje de Carlos Gariano.

El "millonario" se clasificó a esta instancia luego de eliminar a Ciudad de Bolívar y San Martín de Tucumán con unos cómodos triunfos por 2-0 y 3-0, respectivamente, ya que no sufrió sobresaltos ante equipos de menores categorías.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, también atraviesa un buen momento a nivel local, ya que lidera en la Zona B del torneo Clausura con 12 puntos, uno más que sus escoltas, que son Vélez y San Lorenzo.

El equipo de Núñez todavía sigue con vida en los tres frentes, ya que en la Copa Libertadores eliminó por penales a Libertad de Paraguay.

De cara a este encuentro, Gallardo pondría a sus mejores jugadores y no se guardaría nada, con el objetivo de evitar sorpresas.

Unión, por su parte, tuvo un camino mucho más sufrido hasta los octavos de final, ya que en los 32avos de final goleó 3-1 a Colegiales, mientras que en los 16avos tuvo que sufrir en los penales para eliminar a Rosario Central y buscará dar un batacazo.

 

Temas de la nota

