¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
27 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Matías Jurado
Tierra del Fuego
ARCA
Guillermo Francos
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Matías Jurado
Tierra del Fuego
ARCA
Guillermo Francos

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1355.00

3884873397
PUBLICIDAD
Economía

ARCA amplió el plazo para computar las percepciones de IVA

La ex AFIP dispuso que las percepciones no solo podrán aplicarse en el mes que las reciben sino en cualquiera de los cinco periodos fiscales siguientes

Miércoles, 27 de agosto de 2025 11:54

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA) dispuso la flexibilización del cómputo de percepciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), ante los planteos presentados por diferentes entidades del sector privado, en especial los consejos de Profesionales de Ciencias Económicas.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA) dispuso la flexibilización del cómputo de percepciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), ante los planteos presentados por diferentes entidades del sector privado, en especial los consejos de Profesionales de Ciencias Económicas.

La medida se concretó a través de la Resolución General 5750/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial y comenzará a tener vigencia el lunes 1° de septiembre.

Las modificaciones

La ex AFIP detalló los cambios en cuadro que presenta la situación actual y la que comenzará a regir la semana próxima:

  • Plazo para computar percepciones: desde el 1 de septiembre en el período fiscal en que fueron practicadas o en alguno de los cinco períodos siguientes.

  • Excepción - cómputo retroactivo: antes no estaba contemplado y con la nueva medida se permite solo por excepción en el período inmediato anterior, si la operación ocurrió en ese período y la percepción se practicó antes del vencimiento.

  • Saldo a favor del contribuyente: se considera ingreso directo.

ARCA indicó que tomó la decisión “a partir de planteos realizados por entidades representativas del sector   privado sobre las dificultades que presentan algunos procesos internos de registración y validación documental para cumplir con los plazos vigentes”.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD