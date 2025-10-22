Se entrenó el "lobo"

De a poco, como se puede, el plantel de Gimnasia y Esgrima va volviendo a la normalidad luego de horas difíciles tras el escándalo del domingo en el "23 de Agosto".

Ayer a las órdenes de Matías Módolo el plantel se entrenó en Papel NOA, se hicieron principalmente ejercicios físicos y se charló mucho intentando cambiar el ánimo de un equipo lógicamente convulsionado por todo lo sucedido ante Deportivo Madryn.

Repasando los nefastos hechos ocurrido en el encuentro de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia y el combinado sureño, este duelo de ida fue suspendido al finalizar el primer tiempo. El marcador indicaba una ventaja parcial de 1 a 0 a favor del equipo local, pero la reanudación se frustró luego de que el árbitro Lucas Comesaña denunciara haber recibido graves amenazas por parte de directivos del club local.

La suspensión se produjo en un clima de alta tensión que ya se había vivido en el primer tiempo. Una jugada controvertida en la que Comesaña no sancionó un posible penal por mano a favor del "Lobo" jujeño y la expulsión de Matías Noble en el local a los 47 minutos, calentaron el ambiente.

Tras tomar la decisión, el referí se dirigió a los medios televisivos y explicó: "El partido está suspendido, después resolverá el Tribunal de Disciplina cómo seguirá esto. Sufrimos dentro del vestuario amenazas de dirigentes del equipo local especificando al directivo Leandro Meyer de esos agravios. Los dirigentes están identificados. Tendremos que hacer la denuncia, no fue solamente a mí, sino al equipo arbitral".

Por su parte, ese día el presidente de Gimnasia de Jujuy, Walter Morales, ofreció una versión que minimiza los hechos, sugiriendo que la decisión de Comesaña ya estaba tomada y que el árbitro había "dramatizado un montón", llegando a decir que "han hecho un acting muy grande". Morales insistió en que ofreció todas las garantías para que el partido continuara, alegando que "no hay cancha en el fútbol argentino en la que no se insulte".

No obstante, de manera formal Gimnasia y Esgrima, desde ayer tenías 48 horas para presentar su descargo en la Asociación de Fútbol Argentino a la espera del dictamen final que determinará cómo sigue la historia entre el "lobo" y el "aurinegro".