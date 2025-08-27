Avanza el calendario de vóley zona de Capital

Se completó la primera fecha de la Copa Jujuy Energía Viva de vóley. Ciudad de Nieva, campeón en varones y mujeres de la última edición, comenzó ganando en sus respectivas presentaciones correspondiente a la región de Capital.

Los "leones", durante la primera presentación le ganaron a Deportivo Luján 3 a 0 en el partido desarrollado en el estadio "Francisco Borja" de la entidad "granate" y fue controlado por Fernando Maigua como primer juez y Belén Flores como segunda jueza.

Los parciales fueron a favor de los campeones vigentes 25-20, 25-13 y 25-22, en un partido que contó con un buen marco de público que dijo presente.

En mujeres, Ciudad de Nieva también comenzó ganando en este camino que tiene como objetivo defender el título del año pasado. En un partido atractivo se impuso ante Sociedad Italiana por 3 a 1 con parciales de 25-10, 14-25, 25-11 y 25-20.

Además, Universitario 23 de Agosto le ganó a Diablos Azules por 3 a 1. Los parciales fueron 25-15, 25-10, 21-25 y 25-20, ambos encuentros se desarrollaron en el estadio de los "Diablos Azules".

En el mismo escenario, Ciudad de Nieva en femenino se impuso por 3 sets a 0 ante Sirio Vóley con parciales de 25-14, 25-17 y 25-11. Luego, en un partidazo, Cidef le ganó a Diablos Azules en tie-break 25-18, 25-15, 23-25, 16-25 y 9-15.

En masculino, Diablos Azules no pudo ante Ciudad de Nieva y cayó por 3 sets a 0. Los parciales fueron: 18-25, 21-25 y 20-25. A última hora y en otro atractivo encuentro, Cidef festejó ante Sirio Vóley en cuatro sets; 28-30, 25-17, 25-16 y 25-21.

La Copa Jujuy Energía Viva forma parte de las políticas deportivas que impulsa el Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, para promover el talento, la integración y el desarrollo del deporte en cada rincón de Jujuy.

Esta temporada, articulado con la Federación Jujeña de Vóley, la competencia será diferente, con más partidos, pero principalmente buscando que el certamen sea mucho más competitivo que los últimos años.