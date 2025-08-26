Fiesta de Santa Mónica

En el barrio 8 de Marzo de Alto Comedero están celebrando las patronales en honor a Santa Mónica. Hubo visitas a los hogares del 18 al 23 de este mes a cargo del grupo Legión de María y desde el domingo se reza el triduo que concluye hoy con la participación del grupo de Confirmación, Animación y Economía así como las comunidades Inmaculado Corazón de María y Nuestra Señora de Loreto.

La fiesta de mañana, 27 de agosto, iniciará con la procesión a las 18 y luego la santa misa a las 19 presidida por el obispo Daniel Fernández.

Santa Mónica es la patrona de las esposas, modelo de mujer y de madre. Nunca dejó de rezar por su hijo Agustín cuando abandonó la fe y las virtudes cristianas, su oración fue ampliamente escuchada cuando se convirtió y llegó a la santidad.