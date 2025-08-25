Intentó evadir un control y agredió a un efectivo

El Grupo Operativo de Frontera (GOF) de la Unidad Regional 5 de la ciudad fronteriza de La Quiaca, llevó a cabo una intervención en la intersección de las calles Catamarca y Rivadavia que culminó con un hombre de 35 años arrestado.

El incidente se registró días atrás en horas de la tarde, luego de que el personal de tránsito solicitara apoyo ante la actitud agresiva de un motociclista que circulaba en zigzag y sin documentación.

En esas circunstancias fue que el personal de tránsito municipal detuvo al motociclista por su conducción temeraria.

Al momento del control, el hombre alcoholizado cayó de su vehículo por no poder mantener el equilibrio, rompiendo una botella de bebida alcohólica que llevaba consigo. Esto lo llevó a adoptar una actitud violenta y a negarse a proporcionar su documentación e identidad.

Cuando los agentes intentaron calmarlo, el individuo agredió a uno con un golpe de puño en el rostro, lo que requirió la intervención policial para reducirlo.

Finalmente, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la justicia. Cabe señalar que se labraron las actuaciones correspondientes por la agresión.