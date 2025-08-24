¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

24 de Agosto, Jujuy, Argentina
Venezuela
Roy Sullivan
La Quiaca
Guerra Rusia-Ucrania
Femicidio
Colapinto
vacunación
San Pedro
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
ruta 9
La Quiaca

Alcoholizado atacó a un policía al ser detenido por manejar en zigzag

El sujeto, de 35 años, intentó evadir un control de tránsito, se negó a identificarse y agredió a un agente con un puñetazo en el rostro. Fue reducido y arrestado por la fuerza policial.

Domingo, 24 de agosto de 2025 11:30

Un hombre de 35 años fue arrestado tras agredir a un policía durante un control de tránsito en el centro de la ciudad. El hecho ocurrió el pasado 21 de agosto alrededor de las 19, en la intersección de calles Catamarca y Rivadavia, cuando personal de Tránsito solicitó apoyo del Grupo Operativo de Frontera (GOF) UR-5 ante la actitud violenta del motociclista.

Según informaron las autoridades, el individuo circulaba en estado de ebriedad, manejando en zigzag y sin documentación. Al ser detenido, cayó de su moto por falta de equilibrio y rompió una botella de alcohol que llevaba consigo. Inmediatamente, adoptó una conducta agresiva y se negó a proporcionar su identidad.

Cuando los agentes intentaron calmarlo, el hombre respondió con violencia y golpeó a uno de ellos en el rostro. Ante la agresión, la policía intervino para reducirlo y trasladarlo a una dependencia judicial.

El acusado quedó a disposición de la justicia, y se labraron las actuaciones correspondientes por resistencia a la autoridad y agresión a un funcionario público.

