Alcoholizado atacó a un policía al ser detenido por manejar en zigzag

Un hombre de 35 años fue arrestado tras agredir a un policía durante un control de tránsito en el centro de la ciudad. El hecho ocurrió el pasado 21 de agosto alrededor de las 19, en la intersección de calles Catamarca y Rivadavia, cuando personal de Tránsito solicitó apoyo del Grupo Operativo de Frontera (GOF) UR-5 ante la actitud violenta del motociclista.

Según informaron las autoridades, el individuo circulaba en estado de ebriedad, manejando en zigzag y sin documentación. Al ser detenido, cayó de su moto por falta de equilibrio y rompió una botella de alcohol que llevaba consigo. Inmediatamente, adoptó una conducta agresiva y se negó a proporcionar su identidad.

Cuando los agentes intentaron calmarlo, el hombre respondió con violencia y golpeó a uno de ellos en el rostro. Ante la agresión, la policía intervino para reducirlo y trasladarlo a una dependencia judicial.

El acusado quedó a disposición de la justicia, y se labraron las actuaciones correspondientes por resistencia a la autoridad y agresión a un funcionario público.