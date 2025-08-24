Camacho: Traernos los tres puntos a Jujuy

Gimnasia y Esgrima saldrá hoy a la cancha ante Almirante Brown sabiendo que debe seguir sumando, si es tres puntos mejor, ya que está en la recta final la fase regular de la Primera Nacional. "Tenemos que traernos los tres puntos a Jujuy que es lo que a nosotros nos va a seguir manteniendo arriba", anunció Santiago Camacho.

Gimnasia y Esgrima saldrá hoy a la cancha ante Almirante Brown sabiendo que debe seguir sumando, si es tres puntos mejor, ya que está en la recta final la fase regular de la Primera Nacional. "Tenemos que traernos los tres puntos a Jujuy que es lo que a nosotros nos va a seguir manteniendo arriba", anunció Santiago Camacho.

El volante del "lobo" dijo que "sabemos que ellos se van a jugar una final doble porque no vienen teniendo un buen año, si ganan capaz que los deja más tranquilo, pero independientemente de ellos, creo que será importante lo que vamos a hacer nosotros, debemos salir y plantarnos bien, como hacemos siempre", opinó.

Camacho remarcó que "quedó demostrado que Gimnasia está para grandes cosas, no por nada estuvimos punteros 13 fechas, ahí arriba, son detalles que hay que seguir puliendo, hay que seguir manteniendo la humildad que siempre mantuvimos hasta el día de hoy, ante la adversidad siempre nos hicimos fuerte, lo demostramos con Chaco así que vamos a Buenos Aires a traernos los tres puntos".

Para el futbolista nacido en Buenos Aires, es importante que Gimnasia sigue dependiendo de sí mismo "al seguir dependiendo de nosotros nos da un poco de margen, de tranquilidad, quedan 21 puntos donde puede pasar cualquier cosas, todos los partidos son clave, nos queda enfrentarnos con Gimnasia de Mendoza, pero es paso a paso, partido a partido, hoy el rival es Almirante Brown, trabajamos pensando en cómo lo podemos lastimar", puntualizó.

Por ello dejó un mensaje claro "es importante estar todos unidos, de la misma forma que fue e último partido, con Colón fue similar, es fundamental estar todos en sintonía con el mismo objetivo y claro que es devolver a Gimnasia a primera división, estamos trabajando para eso, si uno ve como entrenan los chicos es tremendo".

Cuando quedan siete fechas por jugarse "todos pelean por algo, el que está abajo lucha por salvarse, el de mitad de tabla por entrar al Reducido y nosotros arriba de tratar de terminar primero en nuestra zona, sabemos que no es fácil, pero sabiendo que depende de nosotros es un plus", sostuvo el buen volante creativo del "lobo".

Si bien juega de visitante, el jugador exIndependiente de Mendoza, San Lorenzo de Almagro, sabe que el hincha "albiceleste" estará apoyando "el mensaje es el que tratamos de darle siempre, que sigan así como están, que nosotros dentro de la cancha vamos a ponernos en la piel de ellos, que sigan alentando que nosotros vamos a dejar todo para traernos los tres puntos a Jujuy y poder seguir prendidos arriba de la tabla de posiciones", finalizó Santiago Camacho.