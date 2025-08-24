En Palpalá, Zapla y Atlético San Pedro buscarán la final

Importante partido se jugará desde las 16 en Palpalá.

Hoy se verán las caras Altos Hornos Zapla y Atlético San Pedro en el marco de las semifinales de la Copa Jujuy Energía Viva 2025. El duelo se jugará en el estadio "Emilio Fabrizzi" y será arbitrado por David Serapio.

Se trata de un duelo prometedor, teniendo en cuenta que ambos combinados son serios candidatos a quedarse del torneo.

Altos Hornos Zapla viene de ganarle a Defensores de Yuto, una serie que se definió desde los 12 pasos.

Atlético San Pedro, por su parte, dejó en el camino a Monterrico San Vicente, para poder llegar a esta definición de semifinal.

En la final espera Monterrico Sur, la grata sorpresa de la competencia, que viene de eliminar a Central Norte de Ledesma otros de los equipos que llamaron la atención.

Volviendo al duelo de esta tarde en el "Emilio Fabrizzi" en el que se determinará al otro finalista, hace unos días, en oficinas de la Central de Policía de la provincia, se realizó una importante reunión para ultimar detalles de cara al partido del próximo domingo entre Altos Hornos Zapla y Atlético San Pedro en el estadio "Emilio Fabrizzi" desde las 16 por la semifinal de Copa Jujuy Energía Viva.

De la mencionada reunión participó Pedro Ruiz, coordinador provincial de Copa Jujuy, el comisario general Federico Méndez, jefe del Departamento de Operaciones Policiales, el comisario general Elvio Chauque, jefe UR8 de Pálpala, el comisario mayor Ignacio Torres, segundo jefe, el comisario mayor Marcelo Gareca, segundo jefe UR8, el subcomisario Gonzalo Martínez, jefe de eventos deportivos, Daniel Fin, presidente de Altos Hornos Zapla, Ricardo Campos, vicepresidente de Atlético San Pedro.

Se trataron diversos temas relacionados a la seguridad del encuentro, ya que el partido contará tanto con público local como visitante respectivamente, tal como se viene desarrollando el certamen que impulsa el Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, junto a la Secretaría de Deportes, articulado con el Ministerio de Seguridad, Policía, Ministerio de Salud, Same.

La parcialidad local se ubicará en las tribunas de siempre, popular que da a espaldas a avenida Río de la Plata y platea, mientras que la visitante, estará detrás del arco que da hacia arroyo Las Martas.

A las 14 se habilitará la boletería para el ingreso al estadio "Fabrizzi", mientras que el costo de la entrada se fijó en 5 mil pesos.

La vigencia de esta competencia

Esta competición provincial de fútbol, la Copa Jujuy, es organizada anualmente por el Gobierno provincial y Federación Jujeña de Fútbol, y en ella se enfrentan los equipos más importantes de las ligas de fútbol de la Provincia de Jujuy. Se disputa mediante un sistema de fases de eliminación y el ganador obtiene el título de Campeón provincial. Se disputa desde 2018, siendo un torneo oficial homologado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino, cuyo campeón clasifica directamente al Torneo Regional.