Una pareja herida tras chocar de frente contra un camión

Una pareja se encuentra internada en le hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña, luego de protagonizar un siniestro vial y el conductor está alojado en la salada de cuidados intensivos y su estado de salud es muy grave.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada de ayer en un tramo de la ruta provincial Nº 1, a la altura de la localidad de El Piquete.

En esas circunstancias, el conductor de un vehículo utilitario marca Renault Kangoo, que circulaba junto a un hombre de 52 años y una mujer, no logró eludir la figura de un camión cañero y se produjo un choque frontal, dejando a los ocupantes atrapados entre los hierros retorcidos del rodado.

A raíz del violento impacto, el hombre de 52 años quedó en estado de inconciencia y fue trasladado de urgencia al nosocomio cabecera de la provincia, con el diagnóstico de traumatismo encéfalo craneal grave, traumatismo cerrado de tórax, quedando alojado en la Unidad de Terapia Intensiva y su diagnóstico es grave.

En tanto, la mujer que también circulaba a bordo del vehículo utilitario, quedó atrapada entre los hierros y una vez que fue rescatada, fue trasladada al nosocomio con el diagnóstico de fractura de fémur y politraumatismos.

Los efectivos de la Seccional 10º de El Piquete se hicieron presentes en el lugar y solicitaron de inmediato la intervención del personal del Same y del Cuerpo de Bomberos, para poner al resguardo a los protagonistas del violento impacto.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la presencia de efectivos del Departamento de Criminalística, para establecer las causas en que se produjo el hecho.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que el vehículo de mayor porte terminó volcando y los pesquisas presumen que ocurrió tras el impacto frontal.