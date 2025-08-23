Jujuy será anfitriona de la Mesa Argentina de Lactancia

El Gobierno de la Provincia de Jujuy, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y la Coordinación de Gestión de Gobernación, realizarán del Congreso Interprovincial de Lactancias, Crianzas Diversas y Entornos Sostenibles, los días 25, 26 y 27 de agosto en San Salvador.

Este encuentro reunirá a referentes provinciales y nacionales con el propósito de compartir evidencias, experiencias exitosas y lineamientos de política pública orientados a garantizar lactancias y crianzas respetuosas en entornos sostenibles.

El 25 y 27 son jornadas cerradas para equipos técnicos, mientras que para el 26 la convocatoria es abierta al público general en el Cine Teatro Select (Alvear 665) desde las 8.30. Las inscripciones se registran en: https://goo.su/5SQCcZ

Mesa de Lactancia

Organizada por la Asociación Civil Argentina de Puericultura (Acadp) junto a los ministerio de Desarrollo Humano y de Salud, el 27 se realizará una nueva Mesa Argentina de Lactancia, en El Cabildo.

Esta iniciativa propulsada desde 2020 por la Acadp tiene como objetivo conversar sobre los distintos avances e intercambiar experiencias en torno a la lactancia en Argentina y generar un ámbito de reciprocidad y debate que permita potenciar el trabajo en red.

El encuentro, en el que se podrá presenciar las presentaciones de representantes de todos los sectores y se abrirá un espacio para aportes y debate, contará con la participación de la presidenta y Fundadora de la Acadp, Laura Krochik; la directora Ejecutiva de la Asociación, Iardena Stilman; el licenciado en Ciencias Biológicas Carlos Ibarra; la bioquímica especialista en Perinatología Ileana Vanesa Ibarra; y la puericultora y coordinadora de Gestión Gubernamental del Gobierno de Jujuy, Luciana González Berrios.