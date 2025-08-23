Denunció que sustrajeron su moto del interior de su casa

Un vecino de la localidad de Caimancito denunció que le robaron la moto que estaba estacionada en la galería de su casa, en momentos que la víctima no se encontraba en el lugar. Las cámaras de seguridad que posee permitieron grabar las acciones de un sospechoso.

Un vecino de la localidad de Caimancito denunció que le robaron la moto que estaba estacionada en la galería de su casa, en momentos que la víctima no se encontraba en el lugar. Las cámaras de seguridad que posee permitieron grabar las acciones de un sospechoso.

El ilícito sucedió días pasados y fue advertido por el denunciante en horas de la noche. De acuerdo a lo que relató en la Seccional 42°, el hombre llegó a su casa alrededor de las 23.30, luego de cumplir con su jornada laboral.

Fue entonces que al ingresar al inmueble lo primero que notó fue que su moto marca Yamaha TTR de 230 cc. de cilindrada y de color azul, no estaba en donde la había dejado horas antes.

Frente a esta situación, el denunciante se fue a observar las imágenes de las cámaras de seguridad que tiene ubicadas en ese sector de la vivienda.

De esta manera el damnificado visualizó las grabaciones y pudo ser testigo de cómo un sospechoso alrededor de las 23 ingresó a su casa luego de abrir un portón de hierro de medio metro de altura, aproximadamente.

Tras esto, el sujeto pechó el vehículo unos metros y lo encendió apretando un botón, según lo que el denunciante observó en el video y luego narró en la dependencia policial, un rato después de comprobar lo ocurrido en su casa.

Además, en la unidad aportó las características del inculpado y las imágenes que grabaron las cámaras para que pueda ser identificado.