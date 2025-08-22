El NOA recibe a referente nacional en Mindfulness y Autocompasión

Alguna vez te preguntaste cómo te hablas a vos mismo, cuando las cosas no salen como esperas? ¿Cuándo no tenés el control de una situación?¿Qué tan seguido nos tratamos con la misma amabilidad que ofreceríamos a un ser querido? En un mundo donde la autocrítica y el perfeccionismo parecen estar de moda, estas preguntas nos invitan abrir la puerta a un cambio profundo en nuestra manera de vivir. El sábado 13 de septiembre, de 9 a 12, en el Hotel Altos de la Viña en Jujuy, se llevara el primer encuentro del WORKSHOP: “Mindfulness y Autocompasión para gestionar la autocrítica y el perfeccionismo” de la mano del Lic. Martín Reynoso, psicólogo, instructor de Mindfulness, fundador de Train Your Brain Argentina y autor de los libros “Mindfulness: la Meditación Científica” y “Entrena el cerebro emocional”. Con una trayectoria que incluye la coordinación de programas en INECO y la dirección de posgrados en la Universidad Favaloro, Reynoso llega por primera vez al Noroeste Argentino para compartir su experiencia y enseñanzas. El taller

Alguna vez te preguntaste cómo te hablas a vos mismo, cuando las cosas no salen como esperas? ¿Cuándo no tenés el control de una situación?¿Qué tan seguido nos tratamos con la misma amabilidad que ofreceríamos a un ser querido? En un mundo donde la autocrítica y el perfeccionismo parecen estar de moda, estas preguntas nos invitan abrir la puerta a un cambio profundo en nuestra manera de vivir.



El sábado 13 de septiembre, de 9 a 12, en el Hotel Altos de la Viña en Jujuy, se llevara el primer encuentro del WORKSHOP: “Mindfulness y Autocompasión para gestionar la autocrítica y el perfeccionismo” de la mano del Lic. Martín Reynoso, psicólogo, instructor de Mindfulness, fundador de Train Your Brain Argentina y autor de los libros “Mindfulness: la Meditación Científica” y “Entrena el cerebro emocional”. Con una trayectoria que incluye la coordinación de programas en INECO y la dirección de posgrados en la Universidad Favaloro, Reynoso llega por primera vez al Noroeste Argentino para compartir su experiencia y enseñanzas.



Durante la jornada exploraremos cómo la práctica del mindfulness relacional y la autocompasión nos permite disminuir la dureza con la que nos tratamos, cultivar una motivación mas compasiva y reconectar con lo que verdaderamente importa. Sobre todo , aprender a tratarnos bien , mientras la estamos pasando mal.

Se ofrecerán herramientas para responder en lugar de reaccionar, regular nuestras emociones con mayor sabiduría, y establecer un diálogo interno más amable y constructivo.



También hablaremos de las resistencias que suelen aparecer, la práctica de la autocompasión desde la neurociencias, no es sentir lastima ni pena por nosotros, ni tampoco autoindulgencia , es una invitación a vivir la propia experiencia del momento presente tal como es, sin querer evitarlo ni rechazarlo y desde ahí cultivar una voz más amable y compasiva con nosotros y con los demás para cosechar un mayor bienestar en nuestras vidas.

Al final, todos somos seres humanos, y queremos ser felices y estar libres de sufrimiento.