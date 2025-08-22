Tres sujetos fueron detenidos luego de concretar un robo

Tres hombres de entre 20 y 24 años fueron detenidos luego de robar en una casa del barrio San Francisco de Álava de la capital jujeña. Los sospechosos fueron vistos en flagrancia, mientras escapaban con elementos que robaron, además de no poder justificar su legítima tenencia.

Tres hombres de entre 20 y 24 años fueron detenidos luego de robar en una casa del barrio San Francisco de Álava de la capital jujeña. Los sospechosos fueron vistos en flagrancia, mientras escapaban con elementos que robaron, además de no poder justificar su legítima tenencia.

El hecho sucedió ayer por la madrugada, cuando vecinos del mencionado sector barrial capitalino alertaron al Servicio 911 acerca de tres sujetos que estaban ingresando a un domicilio.

A raíz de esto, alrededor de las 3.50 los efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito arribaron a las inmediaciones de las calles Bayo y Coctaca. También, el Centro de Monitoreo del 911 colaboró con las imágenes de las cámaras ubicadas en distintos puntos de la vía pública, para realizar el seguimiento de los inculpados y detectar el inmueble al que ingresaron.

En esas circunstancias los tres aprehendidos, al observar la presencia policial en las cercanías de la mencionada esquina, comenzaron a correr en dirección a un descampado ubicado a pocos metros.

De esta manera, se inició una breve persecución mientras uno de los fugitivos arrojó un calefactor eléctrico envuelto en una tela en el baldío.

No obstante, los tres sujetos fueron interceptados y reducidos por los uniformados en la intersección de las calles Santa Victoria y Bayo.

Tras esto, los agentes recuperaron los objetos que los tres detenidos no supieron justificar sus tenencias, entre ellos el calefactor que descartaron en el camino mientras escapaban.

Finalmente, los sospechosos fueron trasladados a la Subcomisaría de San Francisco de Álava, donde quedaron a disposición de la Justicia.