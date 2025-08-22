Niño de ocho años internado después de ser atropellado

Un niño de 8 años resultó herido tras ser atropellado por una camioneta en la ruta provincial N° 56, a la altura de la localidad de Carahunco, por el cual el pequeño fue trasladado al hospital Materno Infantil de la capital provincial. El conductor del vehículo fue demorado en la Seccional 23° de Palpalá.

El siniestro vial fue advertido días pasados por la tarde, cuando los efectivos policiales recibieron el alerta acerca de un hecho en el barrio Las Cabañas, de la mencionada localidad del departamento palpaleño.

Por esa razón alrededor de las 16 una comisión se constituyó en el escenario del incidente, en donde se encontraba un pequeño de 8 años, quien era asistido por el personal del Same. Mientras, que a pocos metros estaba estacionada una camioneta marca Toyota Hilux de color blanco, propiedad de una compañía constructora.

Tras las primeras curaciones, el herido fue trasladado de urgencia al hospital Materno Infantil "Dr Héctor Quintana" de la ciudad capital.

En el nosocomio, el niño recibió el diagnóstico de traumatismo encéfalo craneal moderado, por lo cual permaneció internado en observación.

Por otra parte, Seguridad Vial se hizo presente en el lugar del siniestro para practicarle el control de alcoholemia al conductor, el cual resultó ser negativo.

No obstante, el hombre que iba al mando de la camioneta fue trasladado por los efectivos a la Seccional 23° de Palpalá en calidad de demorado, al igual que el vehículo, secuestrado de manera preventiva.

Finalmente, Criminalística del Ministerio Público de la Acusación (MPA), llevó adelante los peritajes de rigor para conocer las causales del incidente que dejó herido al niño de 8 años.