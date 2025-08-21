"Lobos" de la Enet 1 solicitan colaboración

SILVANA COPAS

La comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnica 1 "Escolástico Zegada" se encuentra trabajando a contrarreloj en el armado de la carroza que este año una vez más promete llevarse todos los aplausos en la avenida de los Estudiantes de la Ciudad Cultural.

Esta tradicional institución de la capital jujeña está realizando un bingo que se jugará este sábado a partir de las 14.30 en el club Lavalle y todo lo recaudado será destinado para la construcción de la carroza.

El costo del cartón con dos jugadas es de 5 mil pesos y tiene cinco premios. El primero 200 mil pesos, segundo premio 300 mil pesos, tercer premio 700 mil pesos, cuarto premio un millón de pesos y quinto y último premio, un millón y medio de pesos.

Quienes deseen adquirir cartón en el colegio en calle Salta 1.143 en el horario de 8 a 12 y de 14 a 21.

La comunidad de "La Gloriosa" pidió colaboración también en elementos para la carroza. Se puede ayudar con latas (no aplastadas y en lo posible limpias), botellas grandes y transparentes; film y plástico burbuja (plástico film de embalaje nuevo o usado); chalas de choclo; jeans en desuso negro y azul; CD y DVD; maples de huevo; harina vencida y plasticola; lana animal de cualquier tipo (oveja, llama, guanaco) en colores blanco, negro, marrón, rojo y azul, o colchones de lana natural.

El material puede acercarlo en el colegio en el horario de 7.30 a 12.30 y por la tarde de 14.15 a 22 o bien comunicarse con Julieta al 3884535086.

"Zorros" de El Carmen

Los alumnos de la Escuela Técnica N° 1 de El Carmen solicitan la donación de elementos para concluir con la construcción de su carroza.

Agradecen a vecinos y comerciantes que se fueron acercando pero aún les hace falta materiales para dejar bien alto el nombre de la ciudad tabacalera en la fiesta más importante de la juventud.

Necesitan cables de 2,5 / 1,5 mm / 1 mm, cajas de cartón, botellas descartables, maples de huevo, tapitas de botellas, bolsas alpillerras, telgopor, latas, bidones, papel crepé, telas en desuso y tetrabrik.