Alcohólicos Anónimos celebran 48 aniversario

El grupo Moreno de Alcohólicos Anónimos celebrará el sábado 23 del corriente su 48 aniversario. Lo hará a partir de las 10 en el salón multiuso de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del barrio Mariano Moreno.

Tras compartir un desayuno, los integrantes del grupo, en el horario de 11.20 a 12, mantendrán una reunión cerrada. De 12 a 13 se preparará el salón para el almuerzo a realizarse de 13 a 14.30. De 14.30 a 17.30 se llevará a cabo una reunión de literatura octavo paso; mientras que de 17.30 a 19 tendrá lugar una reunión pública con oradores y testimonios. El programa finalizará a las 19 con la entrega de una torta para cerrar el festejo.

Los coordinadores Bernardo Ramos y Sergio Herrera destacaron que su función "en la sociedad es la de acompañar a aquellas personas que están asoladas por la adicción que genera el alcohol, apoyando no solamente a la persona afectada, sino también a la familia que muchas veces se encuentra en desesperación por las circunstancias".

Alcohólicos Anónimos tiene grupos en los barrios capitalinos Mariano Moreno (Perú y Colombia), Chijra (Mosconi 688), Coronel Arias(sala de primeros auxilios) y San Francisco (Labrador esquina Santa Victoria), y en la oficina de Deportes de la comuna sita en el parque San Martín; en la parroquia San Cayetano y la Iglesia de los Santos Beatos del barrio Sarmiento, de Palpalá; en la parroquia de Río Blanco; en la Casa Pastoral de San Pedro (Formosa esquina Gorriti); en la sede de la Liga de Madres de Tilcara; en la capilla Virgen del Valle, de Volcán; en el hospital de Maimará; en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, de Abra Pampa; en el anexo de la parroquia de La Quiaca y en la boletería de la estación de trenes de la ciudad fronteriza; y en el anexo de la parroquia San José, de Perico.