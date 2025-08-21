Ascendieron efectivos de la Unidad Regional 5 de La Quiaca

Ciento un efectivos de la Unidad Regional 5 (UR5) con asiento en La Quiaca recibieron sus correspondientes decretos de ascenso al grado inmediato superior.

Ciento un efectivos de la Unidad Regional 5 (UR5) con asiento en La Quiaca recibieron sus correspondientes decretos de ascenso al grado inmediato superior.

Del acto que se realizó en la cancha cubierta del Centro de Alto Rendimiento, estuvieron presentes el Secretario de Seguridad de la Provincia, Juan Manuel Pulleiro; el jefe la Policía de Jujuy, Conrado Milton Sánchez; el intendente, Dante Velázquez, el Fiscal del MPA La Quiaca, Alberto Mendivil; familiares de los policías ascendidos, entre otros invitados.

Primeramente, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino con el acompañamiento de la Banda de Música Municipal.

A continuación, el padre Aníbal Zilli bendijo los nuevos decretos y reconocimientos, al tiempo que pronunció la invocación religiosa.

ARIEL MARCIAL

Continuando con el programa establecido, fueron posesionados en el cargo de nuevos jefes de la Unidad Regional 5 los comisarios mayores Ariel Marcial y Horacio Galián, quienes además recibieron reconocimientos por parte del Jefe de la Policía y el Secretario de Seguridad.

Luego se realizó la entrega de los decretos de ascenso al grado inmediato superior al personal que se desempeña en distintas unidades de la UR5 que abarca los departamentos puneños.

También, reconocieron a efectivos por su labor destacada en el cumplimiento del servicio, y los años de labor ante la comunidad.

Al momento de dirigirse a los presentes, el comisario general Conrado Milton Sánchez destacó la tarea que cumplen los policías en la Puna y agregó que "desde el 1 de enero van a poder disfrutar del merecido ascenso, luego de que se capacitaron para lograrlo, felicitaciones a todos ustedes", sostuvo.

Mejorar comunicaciones

ENTREGA DE DECRETOS | SALUDO FORMAL A UN EFECTIVO DE LA UNIDAD REGIONAL 5

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Juan Manuel Pulleiro, expresó: "Estamos trabajando para que muy pronto nuestro personal cuente con mejores herramientas en cuanto a la comunicación. Sabemos de zonas inhóspitas donde hay un policía, pero no tienen ni señal de celular".

Además, destacó que "la regional de esta zona fue equipada con unidades para alta montaña y vamos a continuar equipando con más logística sabiendo la zona de frontera donde trabaja la policía y optimizando nuestro trabajo".

Nuevo jefe de la UR5

El flamante jefe de la unidad quiaqueña, Ariel Marcial, sostuvo que "próximamente voy a reunirme con las fuerzas vivas de la ciudad para estar al tanto sobre las necesidades de cada una". Y finalizó, "voy a tener una gestión de puertas abiertas con la comunidad quiaqueña, para tener un estrecho vínculo con la población, y cumplir con las directivas de la jefatura policial".