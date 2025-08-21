¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
21 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Futbol infantil
Arte Comic
Biblioteca infantil Artekis
San Pedro
PALPALÁ
centro capitalino
tartagal
alto comedero
LIBERTADOR
San Pedro
Futbol infantil
Arte Comic
Biblioteca infantil Artekis
San Pedro
PALPALÁ
centro capitalino
tartagal
alto comedero
LIBERTADOR
San Pedro

DÓLAR OFICIAL

$1315.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2169.75

DÓLAR BLUE

$1340.00

3884873397
PUBLICIDAD
Libertador

Sujeto fue rociado con gas pimienta al perpetrar robo

Pese al esfuerzo de la víctima, se apoderó de una mochila y huyó.

Jueves, 21 de agosto de 2025 03:57

Una joven fue víctima de un robo perpetrado por un sujeto que, pese a ser rociado con gas pimienta, logró sustraer bienes materiales y escapar.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una joven fue víctima de un robo perpetrado por un sujeto que, pese a ser rociado con gas pimienta, logró sustraer bienes materiales y escapar.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró días atrás alrededor de las 23.15 sobre un tramo de la calle Mariano Moreno del barrio Parque Industrial de la ciudad de Libertador General San Martín.

Fue en esas circunstancias que una joven se dirigía a su domicilio, cuando observó que un sujeto la perseguía desde el otro lado de la calle y que en un momento determinado éste cruzó con dirección a su persona.

La víctima agarró un gas pimienta que transportaba por seguridad y al ser interceptada por el malviviente, le roció el contenido en el rostro.

Pese a ello, el inculpado forcejeó con la joven, logró sustraerle una mochila y emprendió la fuga.

Una persona que circulaba en automóvil y que se percató del ilícito asistió a la damnificada, y juntos recorrieron el sector en búsqueda del irascible sujeto.

En el trayecto encontraron la mochila sustraída, pero sin las prendas de vestir y el dinero que contenía.

Posteriormente, la víctima se presentó en la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 4 y radicó la correspondiente denuncia.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD