Sujeto fue rociado con gas pimienta al perpetrar robo

Una joven fue víctima de un robo perpetrado por un sujeto que, pese a ser rociado con gas pimienta, logró sustraer bienes materiales y escapar.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Una joven fue víctima de un robo perpetrado por un sujeto que, pese a ser rociado con gas pimienta, logró sustraer bienes materiales y escapar.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró días atrás alrededor de las 23.15 sobre un tramo de la calle Mariano Moreno del barrio Parque Industrial de la ciudad de Libertador General San Martín.

Fue en esas circunstancias que una joven se dirigía a su domicilio, cuando observó que un sujeto la perseguía desde el otro lado de la calle y que en un momento determinado éste cruzó con dirección a su persona.

La víctima agarró un gas pimienta que transportaba por seguridad y al ser interceptada por el malviviente, le roció el contenido en el rostro.

Pese a ello, el inculpado forcejeó con la joven, logró sustraerle una mochila y emprendió la fuga.

Una persona que circulaba en automóvil y que se percató del ilícito asistió a la damnificada, y juntos recorrieron el sector en búsqueda del irascible sujeto.

En el trayecto encontraron la mochila sustraída, pero sin las prendas de vestir y el dinero que contenía.

Posteriormente, la víctima se presentó en la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 4 y radicó la correspondiente denuncia.