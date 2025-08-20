Aseguran que Gimena Accardi se desenamoró de Nico Vázquez cuando él interpretaba a Tootsie

La separación entre Gimena Accardi y Nico Vázquez continúa dando que hablar luego de que la actriz confirmara haberle sido infiel a su pareja “con un random” y no con Andrés Gil, como indicaban los primeros rumores.

La separación entre Gimena Accardi y Nico Vázquez continúa dando que hablar luego de que la actriz confirmara haberle sido infiel a su pareja “con un random” y no con Andrés Gil, como indicaban los primeros rumores.

En su declaración, la actriz confiesó que si bien se arrepiente de haber hecho lo que hizo, no fue el detonante para que su relación llegara a su fin porque la pareja venía con idas y vueltas, pero sí fue la gota que rebalsó el vaso y que llevó a ambos a tomar la decisión de separar sus caminos.

En LAM, Pepe Ochoa dio a conocer una versión de las peleas o diferencias que tenía la pareja en este último año, responsabilizando al anteúltimo personaje que el actor interpretó en el teatro: “Acá hay un tema también que quiero profundizar con respecto a toda esta historia, que es que entre Nico y Gime empieza a haber mucho bardo cuando él hizo Tootsie”.

“Ya venían mal. A partir de que ella empieza en este mundo del streaming la elevan como personaje, como figura que es y ella ahí empezó a tener más vida social, más vida nocturna. Empezó a salir sin Nico en el medio”, continuó.

Y ahondó más sobre el problema en cuestión: “Y lo que me cuentan del entorno es que como Nico estaba sin cejas, todo el día vestido de mujer… la líbido de ella hacia él se empezó a caer. Y a raíz de esto… una parte muy importante de esas decisiones entre ellos que los alejaron”.

Por otra parte, mencionó otra infidelidad de parte de ella hacia Vázquez con un hombre que vivía en la misma zona que ellos y que también el actor habría decidido perdonar: “Además, en el 2018, Gime tuvo una historia con una persona que vive cerca de donde ellos dos vivían. Fueron un par de polvos. Con este personaje las cosas no trascendieron, fue simplemente sexo durante un par de meses y Nico lo supo. A raíz de eso, sigue la relación y deciden seguir apostando por el amor”.