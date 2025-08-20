¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
20 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

violencia de Género
Copa Jujuy Energía Viva
Legislatura
consumo
Juegos Forja
Seccional 58º
Emprendimiento Argentino
Copa Libertadores
Medicina
PRIMERA NACIONAL
violencia de Género
Copa Jujuy Energía Viva
Legislatura
consumo
Juegos Forja
Seccional 58º
Emprendimiento Argentino
Copa Libertadores
Medicina
PRIMERA NACIONAL

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1340.00

3884873397
PUBLICIDAD
Galardón nacional

Distinguen al Grupo Ledesma

Recibió el Premio Fortuna 2025 a la Mejor Empresa Agroproductiva.

Miércoles, 20 de agosto de 2025 01:00
Martín Rappallini (Pte UIA), Carlos Blaquier y Eduardo Nougues de Ledesma

Recientemente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se distinguió a compañías destacadas durante el último año en la actividad empresarial a nivel nacional. Entre ellas, el Grupo Ledesma recibió el Premio Fortuna 2025 a la Mejor Empresa Agroproductiva.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Recientemente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se distinguió a compañías destacadas durante el último año en la actividad empresarial a nivel nacional. Entre ellas, el Grupo Ledesma recibió el Premio Fortuna 2025 a la Mejor Empresa Agroproductiva.

Carlos Blaquier, miembro del Comité ejecutivo del directorio de Ledesma; y Eduardo Nougues, director de Asuntos Institucionales y Legales, recibieron el galardón de manos del presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini.

"Es un gran honor recibir en nombre de Ledesma este premio que nos otorga la Revista Fortuna como la mejor compañía agroindustrial de la Argentina. Nuestra industria enfrenta grandes desafíos, un mundo más competitivo que exige eficiencia, productividad, innovación y sostenibilidad. Para responder, necesitamos más que nunca trabajar juntos, empresas, Estado y sociedad, mejorando infraestructura, reduciendo costos y promoviendo la inversión", señaló Carlos Blaquier.

También habló del modelo de sostenibilidad de la empresa. "Creemos que la verdadera competitividad se construye también cuidando el ambiente, desarrollando nuestras comunidades y mirando al futuro con optimismo. Muchas gracias nuevamente a Fortuna y a todos los que forman parte de la familia de Ledesma. Este reconocimiento es de ustedes", sostuvo.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD