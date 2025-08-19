Tiziano es jujeño, está en el Garrahan y necesita ayuda

Tiziano tiene 11 años y es de Jujuy, en el mes de enero fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda tipo B, ahora se encuentra en Buenos Aires y es tratado en el hospital Garrahan. Tras el recorte en los subsidios nacionales, él se quedó sin el beneficio económico que era de gran ayuda para su familia, por ello su mama Carla está realizando una rifa para costear los gastos de su estadía.

Tiziano tiene 11 años y es de Jujuy, en el mes de enero fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda tipo B, ahora se encuentra en Buenos Aires y es tratado en el hospital Garrahan. Tras el recorte en los subsidios nacionales, él se quedó sin el beneficio económico que era de gran ayuda para su familia, por ello su mama Carla está realizando una rifa para costear los gastos de su estadía.

El Tribuno de Jujuy dialogó con Carla Luna, quien comentó acerca de la compleja situación que están atravesando como familia "Mi hijo tiene leucemia linfoblástica aguda tipo B. En el mes de enero, me dieron el diagnóstico y él empezó el tratamiento en Jujuy. Pero por algunas complicaciones, nos mandaron al Garrahan en marzo, desde entonces nos encontramos en Buenos Aires".

CARLA EMILIA LUNA

En este difícil contexto, desde el nosocomio le solicitaron contar con un segundo acompañante, por lo que toda la familia de Tiziano, tuvo que instalarse allí. Debido a estas circunstancias y al delicado estado de su pequeño y necesidad de vigilancia permanente, ambos padres se encuentran imposibilitados de trabajar, por ello están realizando una rifa solidaria para poder sobrellevar los gastos y poder continuar con el tratamiento de su hijo en el reconocido hospital.

Hoy Tiziano lucha contra su enfermedad y su madre solicita ayuda de toda la comunidad, por eso hace un llamado a la solidaridad, debido a que se encuentra en una situación vulnerable. Además de todo lo sucedido en el año, el pequeño dejó de recibir el subsidio oncológico de alrededor de 300 mil pesos que le otorgaba Nación, y sus padres se encuentran imposibilitados para trabajar por tener que acompañarlo permanentemente.

Para ayudar a Tiziano y a su familia, pueden contactarse al +54 9 3885 04-8441 para comprar un número de la rifa, que cuenta con premios, y se sorteará en la provincia, o bien si desea realizar una colaboración económica a través de un deposito o transferencia, puede hacerlo al alias carlaeluna.mp a nombre de Carla Emilia Luna, Cuit: 27287122670, o al CVU: 0000003100022026186609 Mercado Pago.