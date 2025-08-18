Homenaje a San Martín en el 175° aniversario de su muerte

En horas de la tarde la Plaza General San Martín fue escenario de los actos centrales que contaron con la presencia del gobernador Carlos Sadir; diputados provinciales Rubén Rivarola, Iván Poncio, Claudia Sánchez, Ernesto Rivarola, Verónica Orente y Valeria Gómez; el intendente de la ciudad, Oscar Jayat; autoridades municipales, instituciones educativas, fuerzas de seguridad y vecinos en general.

La ceremonia inició con el izamiento a media asta de la Bandera Nacional, en el horario en que falleció el Libertador, seguido por el toque de silencio, el repique de campanas y la colocación de ofrendas florales. Entre las autoridades que participaron de la colocación de ofrendas florales estuvieron el gobernador Sadir junto al jefe del Grupo de Artillería V, Walter Aguilar; en representación de la 9° Región de Gendarmería Nacional, Jorge Daniel Aris; el intendente Jayat; junto al secretario de Gabinete, Marcelo Soruco; y el presidente del Concejo Deliberante, René Álvarez.

Asimismo, realizaron ofrendas florales el bloque Frente de Todos del Partido Justicialista, encabezado por el diputado Rubén Rivarola junto a los legisladores Claudia Sánchez, Ernesto Rivarola, Verónica Orente y Valeria Gómez; además hicieron su ofrenda los representantes de la Unión de Empresarios de Libertador, Genaro Aylán y Gerardo Morienega; y el administrador general de la empresa Ledesma, Federico Gatti.

Finalizado el acto protocolar, los presentes se trasladaron a la avenida Presidente Perón para participar del desfile cívico, militar y gaucho, que como cada año reunió a numerosas delegaciones.

La conmemoración culminó nuevamente en la plaza central con el arrío de banderas, una retreta y un espectáculo popular.

El gobernador Sadir en Libertador

El gobernador de la provincia, Carlos Sadir, participó de la conmemoración junto a autoridades locales, instituciones educativas y vecinos. En su discurso, destacó la importancia de reflexionar sobre el legado del Padre de la Patria: “Este momento nos permite recordar lo que era el General San Martín, sus enseñanzas y valores. Nos deja un mensaje de esfuerzo, de unión y de esperanza para seguir trabajando, levantarnos y hacer un país grande que todos merecemos”, señaló.

El mandatario también hizo referencia a la situación actual que atraviesa el país: “Vivimos tiempos complejos, con muchas dificultades para las familias y los vecinos, pero creemos que con trabajo, compromiso y la fuerza de cada argentino podremos salir adelante. Así como lo decía el intendente, nadie puede solo: tenemos que estar unidos”.

En ese sentido, Sadir remarcó la importancia de la acción conjunta entre provincias, recordando la conformación de espacios regionales como el Norte Grande, la Mesa del Litio y el denominado “Grito Federal”: “Las provincias del norte históricamente hemos sido postergadas en comparación con la centralidad que concentra el puerto. Por eso trabajamos mancomunadamente para reclamar infraestructura, rutas y obras que son vitales para nuestra gente”.

Finalmente, el gobernador reflexionó “ojalá encontremos en nuestra Argentina a los soñadores que supo inspirar San Martín. Vamos para adelante con la esperanza y el trabajo de todos”