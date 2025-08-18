Operativos de tránsito por las celebraciones del 213° aniversario del Éxodo Jujeño

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección General de Tránsito y Transporte, informa a la comunidad los operativos especiales de tránsito que se implementarán los días viernes 22 y sábado 23 de agosto, en el marco de los actos conmemorativos por el 213° aniversario del Éxodo Jujeño.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección General de Tránsito y Transporte, informa a la comunidad los operativos especiales de tránsito que se implementarán los días viernes 22 y sábado 23 de agosto, en el marco de los actos conmemorativos por el 213° aniversario del Éxodo Jujeño.

La jornada comenzará con la tradicional Marcha Evocativa, cuya concentración está prevista en avenida Córdoba, entre El Yaraví y Martín Fierro. Desde allí, la marcha recorrerá avenida Córdoba, calle Salta, avenida J.J. Urquiza y Canónigo Gorriti, para finalizar en el Puente Gorriti.

Por esta razón habrá cortes de tránsito desde las 17 hs, de acuerdo al avance de la marcha en:

Av. Córdoba y Caídos por la Patria.

Av. Córdoba y El Yaraví.

España y Pje. Lerma.

España y Belgrano.

Alvear y Gral. Paz.

Otero y 19 de Abril.

19 de Abril y Pte. Gorriti.

Pte. Gorriti e Yrigoyen.

Sarmiento e Independencia.

Además se dispuso el siguiente desvío del transporte público desde las 19 hs.:

Ida : Dorrego – Jorge Newbery – Cnel. Iriarte – Av. J.M. Gorriti – Av. Pueyrredón – J. Newbery – Puente Tucumán – Av. Italia – Belgrano – recorrido habitual.

: Dorrego – Jorge Newbery – Cnel. Iriarte – Av. J.M. Gorriti – Av. Pueyrredón – J. Newbery – Puente Tucumán – Av. Italia – Belgrano – recorrido habitual. Vuelta: Av. Santibañez – Cte. Pérez – Airampo – Av. Bolivia – Av. España – Patricias Argentinas – recorrido habitual.

Finalmente informaron que estacionamiento estará prohibido desde las 12 hs.en:

Córdoba entre Caídos por la Patria y Gral. Paz.

Salta entre Patricias Argentinas y Lavalle.

Urquiza entre Sarmiento y Rotonda Alvear.

Newbery entre Dorrego e Iriarte.

El día sábado tendrá lugar el Desfile Cívico-Militar y Gaucho, que se desarrollará sobre avenida Forestal en el barrio Alto Comedero.

Para su normal desarrollo, estará ´prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos en Av. Forestal desde Caimancito a El Chalicán. Asi mismo estarán interrumpidas las siguientes intersecciones:

Forestal y Caimancito

Tte. Nívoli y Bolsán

Aguas Calientes y Yuto

Snopek y Yuto

Snopek y Bolsán

El Arenal y Yuto

Yuto y Pje. Arrayanal

Yuto y Mina 9 de Octubre

Yuto y Las Lajitas

Av. Forestal y El Chalicán

Colectora Av. Forestal y El Chalicán

Colectora Av. Forestal y Mina 9 de Octubre

Colectora Av. Forestal y Pje. Sin Nombre

Snopek y Colectora Av. Forestal

Asimismo, se dispuso la modificación de recorridos de las líneas de transporte:

Líneas San Jorge 7 y 45

Ida: Av. Forestal – Tte. Vázquez – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.

Vuelta: Av. Yuto – Tte. López – Av. Forestal – recorrido habitual.

Línea San Jorge 1

Ida: Av. Forestal – Tte. Vázquez – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.

Líneas El Urbano 48 y 48 Bis

Ida: Av. Snopek – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual.

Vuelta: Av. Forestal – El Chalicán – Av. Yuto – Av. Snopek – recorrido habitual.

Desde el municipio se solicita a los vecinos circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de tránsito y prever los tiempos de traslado. Del mismo modo, se invita a la comunidad a participar de estas jornadas que evocan la memoria colectiva del pueblo jujeño y rinden homenaje a la gesta histórica de 1812.