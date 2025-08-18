Derribó una puerta a patadas, irrumpió y robó a su expareja

Un hombre es buscado por los efectivos policiales luego de protagonizar un violento episodio en el barrio Alto Comedero, donde se afuera del domicilio de su expareja, a quien vociferó amenazas, derribó la puerta a patadas y robó.

Según establecieron las fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio tuvo lugar días atrás alrededor de las 20.30 en un sector del barrio 8 de Marzo de Alto Comedero de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que un hombre, de 28 años, se trasladó al domicilio de su expareja y desde afuera le vociferó una serie de insultos en su contra. Además, según consta en una denuncia policial, el inculpado gritaba a la "salí, te voy a cagar a piñas y te voy a sacar todo lo que tenés".

En un momento determinado, el irascible sujeto se apoderó de una piedra y la arrojó contra la puerta del domicilio.

Pese a los reiterados pedidos de la víctima (28), para que el malviviente se retiré, éste arremetió contra la puerta con patadas, hasta que logró derribarla.

Lejos de concluir con el temerario episodio, irrumpió, robó el teléfono celular de la víctima y emprendió la fuga.

De manera inmediata la joven se dirigió a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 7, donde alertó a los efectivos policiales sobre el violento episodio sufrido.

Además de radicar la correspondiente denuncia, la víctima indicó que no es la primera vez que su expareja intenta agredirla, por lo que teme por su vida.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del inculpado.

Finalmente los efectivos de la Brigada de Investigaciones quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.