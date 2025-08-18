¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Tránsito

Operativos de tránsito por las celebraciones del 213° aniversario del Éxodo Jujeño

Los operativos especiales de tránsito que se implementarán los días viernes 22 y sábado 23 de agosto.

Lunes, 18 de agosto de 2025 16:16

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección General de Tránsito y Transporte, informa a la comunidad los operativos especiales de tránsito que se implementarán los días viernes 22 y sábado 23 de agosto, en el marco de los actos conmemorativos por el 213° aniversario del Éxodo Jujeño.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección General de Tránsito y Transporte, informa a la comunidad los operativos especiales de tránsito que se implementarán los días viernes 22 y sábado 23 de agosto, en el marco de los actos conmemorativos por el 213° aniversario del Éxodo Jujeño.

La jornada comenzará con la tradicional Marcha Evocativa, cuya concentración está prevista en avenida Córdoba, entre El Yaraví y Martín Fierro. Desde allí, la marcha recorrerá avenida Córdoba, calle Salta, avenida J.J. Urquiza y Canónigo Gorriti, para finalizar en el Puente Gorriti.

Por esta razón habrá cortes de tránsito desde las 17 hs, de acuerdo al avance de la marcha en:

  • Av. Córdoba y Caídos por la Patria.
  • Av. Córdoba y El Yaraví.
  • España y Pje. Lerma.
  • España y Belgrano.
  • Alvear y Gral. Paz.
  • Otero y 19 de Abril.
  • 19 de Abril y Pte. Gorriti.
  • Pte. Gorriti e Yrigoyen.
  • Sarmiento e Independencia.

Además se dispuso el siguiente desvío del transporte público desde las 19 hs.:

  • Ida: Dorrego – Jorge Newbery – Cnel. Iriarte – Av. J.M. Gorriti – Av. Pueyrredón – J. Newbery – Puente Tucumán – Av. Italia – Belgrano – recorrido habitual.
  • Vuelta: Av. Santibañez – Cte. Pérez – Airampo – Av. Bolivia – Av. España – Patricias Argentinas – recorrido habitual.

Finalmente informaron que estacionamiento estará prohibido desde las 12 hs.en:

  • Córdoba entre Caídos por la Patria y Gral. Paz.
  • Salta entre Patricias Argentinas y Lavalle.
  • Urquiza entre Sarmiento y Rotonda Alvear.
  • Newbery entre Dorrego e Iriarte.

El día sábado tendrá lugar el Desfile Cívico-Militar y Gaucho, que se desarrollará sobre avenida Forestal en el barrio Alto Comedero.

Para su normal desarrollo, estará ´prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos en Av. Forestal desde Caimancito a El Chalicán. Asi mismo estarán interrumpidas las siguientes intersecciones:

  • Forestal y Caimancito
  • Tte. Nívoli y Bolsán
  • Aguas Calientes y Yuto
  • Snopek y Yuto
  • Snopek y Bolsán
  • El Arenal y Yuto
  • Yuto y Pje. Arrayanal
  • Yuto y Mina 9 de Octubre
  • Yuto y Las Lajitas
  • Av. Forestal y El Chalicán
  • Colectora Av. Forestal y El Chalicán
  • Colectora Av. Forestal y Mina 9 de Octubre
  • Colectora Av. Forestal y Pje. Sin Nombre
  • Snopek y Colectora Av. Forestal

Asimismo, se dispuso la modificación de recorridos de las líneas de transporte:

  • Líneas San Jorge 7 y 45
  • Ida: Av. Forestal – Tte. Vázquez – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.
  • Vuelta: Av. Yuto – Tte. López – Av. Forestal – recorrido habitual.
  • Línea San Jorge 1
  • Ida: Av. Forestal – Tte. Vázquez – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.
  • Líneas El Urbano 48 y 48 Bis
  • Ida: Av. Snopek – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual.
  • Vuelta: Av. Forestal – El Chalicán – Av. Yuto – Av. Snopek – recorrido habitual.

Desde el municipio se solicita a los vecinos circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de tránsito y prever los tiempos de traslado. Del mismo modo, se invita a la comunidad a participar de estas jornadas que evocan la memoria colectiva del pueblo jujeño y rinden homenaje a la gesta histórica de 1812.

